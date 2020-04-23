盤前財經大事搶先讀2020年04月23日

今日操盤前瞻

韓國第一季 GDP

美國上週初領失業金人數

法說會：智原、京鼎、亞泰、精測

除權息：晉椿、雅茗 - KY、科嘉 - KY、瀚宇博、聚鼎、至上

暫停交易：譜瑞 - KY

油價會再跌？期貨專家：認為油價已觸底的人是在玩火

週一 (20 日) 油價首度暴跌至負值，投資人不禁開始尋求逢低買入的機會，同時關注期油是否會更進一步跌深，週二 (21 日) 就有油市專家表示，「油價只會更低，以為價格已經觸底的投資人都是在玩火」。閱讀全文...

救市再出招！歐洲央行接受垃圾債為抵押品 防降評潮衝擊

歐洲央行 (ECB) 管理委員會週三 (22 日) 召開非例行會議，決議放寬一項關鍵的貸款標準，接受銀行以部分被打入垃圾級的資產作為抵押品，藉此保護脆弱經濟體，並確保信用持續流入急需現金的企業。閱讀全文...

創新高！大立光每股擬配發 79 元現金 殖利率 2.14%

股王大立光 (3008-TW) 昨 (22) 日召開董事會決議，去年盈餘每股擬配發 79 元現金股利，改寫台股新紀錄，盈餘配發率 37.49%，與去年相當，以今日收盤價計算，殖利率約 2.14 %，將提交 6 月 10 日召開的股東會議決。閱讀全文...

美元保單前 2 月逆勢熱賣年增 11% 人民幣保單買氣直落年衰近 7 成

金管會最新公布外幣保單銷售現況，美元保單逆勢熱賣，截至 2 月底，新契約保費收入達 30.48 億美元，年增 11%，但澳幣保單和人民幣保單買氣都直直落，尤其人民幣保單新契約保費收入前 2 月年衰近 7 成。閱讀全文...

四大財金巨頭盼民營銀行支持紓困 中信銀董座提兩大建議

為鼓勵民營銀行加入紓困行列，四大財金部會今 (22) 日與民營銀行董座座談，希望民營銀行也能共同幫忙「雨天撐傘」，據了解，中信銀董事長利明献提兩大建議，包括央行的轉融通貸款利率，銀行資金成本降至 0.1%，及紓困貸款的提列備抵呆帳可砍半至 0.25%。閱讀全文...



