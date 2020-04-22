〈WTI驚見負價〉油市信心崩跌 瑞銀估Q4需求可望回溫油價反彈上看43美元

油市信心全面崩跌，5 月交割的西德州中級原油 (WTI) 期貨一度跌至負 40 美元，最後以每桶 10 美元作收，瑞銀表示，油價短線恐因供過於求持續承壓，估第 3 季起可望轉為供需平衡，第 4 季起市場需求可望回升。

瑞銀預期，當下半年疫情趨緩，市場對石油需求回溫，預估布蘭特油價將從目前的每桶 20 美元逐步回升，預估到今年底油價可望反彈至每桶 43 美元。

5 月 WTI 期貨本週一度跌至每桶負 40 美元，最後雖以每桶 10 美元作收，但因減產數量有限、儲油空間到極限，導致 6 月交割的 WTI 期貨價格也跟著大跌，以每桶 13 美元作收。

瑞銀表示，預估未來幾週全球原油價格短線走跌壓力仍大，OPEC 削減 10% 產量要等 5 月才會生效，加上新冠肺炎疫情至少讓市場需求減少 20%，OPEC 的減產計畫，比起目前供過於求的現況簡直杯水車薪。

瑞銀預估，OPEC 減產效應可能要從 6 月起才會逐漸顯現，預估第 2 季石油市場仍將處於供過於求，但如果疫情趨緩、各國禁足令陸續解除，研判要第 3 季起才會逐漸走向供需平衡，第 4 季起可望因需求回升，扭轉目前供需失衡現況。