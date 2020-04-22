油價會再跌？期貨專家：認為油價已觸底的人是在玩火

週一 (20 日) 油價首度暴跌至負值，投資人不禁開始尋求逢低買入的機會，同時關注期油是否會更進一步跌深，週二 (21 日) 就有油市專家表示，「油價只會更低，以為價格已經觸底的投資人都是在玩火」

週一 5 月交割 WTI 原油期貨價格驚人地跌至每桶 -37.63 美元，負油價反映出新冠肺造成的嚴峻景象，由於需求銳減，油庫儲存空間滿載，投資人開始尋找進場好機會，市場開始關注更為活躍的 6 月美國原油合約。

市場最關心的莫過於油價是否已觸底，S&P Global Platts 大宗商品全球負責人 Dave Ernsberger 表示，「待塵埃落定，任何認為昨天 (20 日) 油價走勢是基於技術性因素影響的人，都完全搞錯重點。」

Dave Ernsberger 則表示：「6 月的儲油空間就和 5 月差不多吃緊，甚至更緊張。庫欣地區 (Cushing) 的儲存量已經達到 70% 或 80%。我們估計，到 5 月底或 6 月初，全球總庫存就會達到滿載。」

美國原油重鎮奧克拉荷馬州庫欣 (Cushing) 的儲油空間是美國原油主要存放地和交通樞紐。

今年以來，WTI 原油期貨重跌 102%，而布蘭特原油下跌 65%；美股能源板塊週二股價比其 52 週收盤高點下滑超過 50%。