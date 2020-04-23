油價重挫+疫情衝擊 亞洲股市恐再下跌20%？

據《彭博》報導，市場分析師表示，由於各國所實施的封鎖措施、新冠肺炎 (COVID-19) 第二波感染的風險，再加上近日來的油價重挫，預期亞洲股市可能還會下跌 20%。

MSCI 亞太指數於上個月呈現上漲的趨勢，但隨著本週以來油價重挫，導致市場對於經濟衰退的疑慮攀升，並造成亞股於本週大幅波動。

Qontigo GmbH 研究主管 Olivier d’Assier 表示，近日來投資人的風險胃口是「盲目的」，目前沒有任何跡象能夠支持經濟「V 型復甦」的可能性，各國經濟重新開放的時程將可能延後，而就算封鎖措施放寬了，疫情仍有再度擴大的風險。

近期油價的重挫，顯示石油需求量大幅萎縮，且全球經濟亦陷入了泥沼。隨著企業財報季的開始，許多公司表示將採取削減成本、關閉工廠、以及縮減人事費用等措施，以因應疫情對於營運所造成的打擊。

Global CIO Office 的投資長 Rainer Michael Preiss 則表示，MSCI 亞太指數 (日本除外) 再下跌 20% 的可能性相當高。

MSCI 亞太指數 (圖：Bloomberg)

此外，Pictet Wealth Management 表示，由於疫情的發展仍具高度不確定性，因此亞洲企業的獲利預估值，將面臨再次被調降的風險。高盛集團預估，2020 年 MSCI 亞太 (日本除外) 企業的獲利，恐將大幅衰退 22%。

Pictet 的投資長 David Gaud 表示，該公司持續下調印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、及泰國等國企業的獲利預估值。

彭博大宗商品指數 (圖：Bloomberg)

Gaud 指出，大宗商品價格的下挫，對於東南亞各國造成非常大的風險，自今年以來，彭博大宗商品指數已下跌了 26%，而東南亞各國的經濟成長，又相當仰賴大宗商品及農產品的出口。

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