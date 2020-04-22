中國允許三星派遣員工入境 推進西安廠擴建計畫

受到新冠肺炎 (COVID) 疫情干擾，三星電子 (Samsung Electronics) 中國西安的 NAND 廠擴建計畫一度遭受波及，不過三星週三 (22 日) 表示，中國已允許三星派遣 200 名工程師入境，以推進 NAND 廠之擴建進程。

由於疫情尚未明朗，中國防疫管控至今仍未放寬，陝西省要求海外歸來人士必須強制進行為期 14 天隔離，不過西安駐南韓領事館官員週三 (22 日) 表示，本批三星員工將不受陝西省約束，在抵達當地機場並接受病毒檢測後，該批員工將直接送往中國當局指定酒店。

三星則表示，員工抵達後將會遵循當地政府政策。

去年底武漢爆發新冠肺炎 (COVID-19) 疫情後，中國政府宣布自 3 月 28 日起，暫時停止持有有效中國簽證或居留許可的非本籍人士入境，以杜絕海外旅行者帶來的感染風險。

不過為確保全球供應鏈在疫情之下運作穩定，中國表示正在和部分國家進行談判，希望能建立快速通關程序，允許商務和技術人員出差。

中國稱道，目前在這方面已和南韓達成共識，但並未詳細說明細節，包含入境中國的個體是否接受檢疫隔離等。

三星位於西安的半導體廠建於 2012 年 9 月，自 2017 年以來，西安廠的第一階段投資金額達到 70 億美元，使 NAND Flash 月產能自 2 萬片提升至 6.5 萬片，本階段投資已在今年 3 月完成，為擴充產能符合市場需求，去年 12 月，三星還加碼 80 億元進行第二階段投資，西安廠月產能有望達到 13 萬片。