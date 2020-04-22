行政院會明提追加1500億元特別預算案 經濟部占比逾半

立法院會三讀通過紓困特別條例修正案，行政院明 (23) 日將提出追加特別預算 1500 億元，送立法院審議，追加的預算將全數舉債支應，其中以經濟部 774 億元經費最多，占比超過 5 成，兩波紓困振興預算合計達 975 億元。

立法院會 21 日三讀修正通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例部分條文草案」，追加特別預算 1500 億元，總計達 2100 億元，同時也通過民進黨團提出的修正動議，未來得視疫情狀況，以不超過原預算額度 2100 億元內，再編列特別預算，意即特別預算最高可達 4200 億元。

以各部會來看，追加特別預算 1500 億元中，以經濟部占比最高，達 774.4 億元，兩波紓困振興經費合計 975 億元，其中，針對艱困企業協助編列 383 億元，提供薪資補貼及一次性營運資金補貼等；其次為紓困貸款 345 億元，包括千億保擔保金、利息補貼等。

此外，勞動部第二波紓困振興經費則編列 310.2 億元；衛福部編列 198.3 億元；交通部 131.3 億元；文化部 32.2 億元；農委會 19.8 億元。

行政院長蘇貞昌表示，行政院不僅防疫超前部署，紓困也是，相關行政作業早就啟動，已經有許多受疫情衝擊的產業及個人，陸續收到政府發放的緊急紓困現金，明天行政院將在院會中通過追加預算案，蘇揆將於週五 (24 日) 親赴立法院報告追加預算案且答覆質詢。