疫情衝擊股價 台企銀50億元私募現增被迫喊卡

新冠肺炎疫情引發全球股災，打亂台灣企銀 (2834-TW) 私募現增計畫，原本規劃由國發會注資 100 億元的現增案，去年已經完成 50 億元注資，剩餘 50 億元預計將在 6 月中旬前完成，但考量疫情與股市震盪，最後決定喊卡。

台企銀去年股東常會通過 100 億元的國發會私募現金增資，並於股東常會決議日起算一年內分次辦理現增，國發會在去年下半年完成 50 億元現增後，計畫今年上半年股東會前再注資 50 億元，未料新冠肺炎疫情攪局，讓台企銀私募現增被迫喊停。

台企銀去年獲利亮眼，帶動股價擺脫頹勢突破票面價後一路翻漲，一度衝上 13.75 元波段新高，為擴大業務量能去年引進國發基金辦理私募現增，發行 4.18 億普通股，由國發基金以每股 11.95 元認購，合計引入 50 億元資金活水到位。

但今年初全球爆發肺炎疫情，導致金融市場劇烈震盪，金融股也淪為外資提款對象，拖累股價持續下滑，考量股市震盪與疫情變數，最後決議終止今年私募現增，改發次順位金融債充實資本，台企銀日前也拍板將發行 100 億元次順位金融債。

據悉，台企銀規劃等疫情結束、股市回穩後再辦理重啟現增計畫，至少要等股價接近每股淨值，比較適合再辦增資，以目前台企銀今天收盤價 10.15 元來看，距離每股淨值 13 元仍有一段距離。