美伊又快擦槍走火！川普下令美海軍擊沉伊朗騷擾艦艇

美國總統川普週三 (22 日) 推文表示，已下令美國海軍擊沉海上騷擾美國船艦的伊朗艦艇。

美國國防部上週三 (15 日) 表示，伊朗革命衛隊海軍的近十二艘船艦在波斯灣附近騷擾美國海軍和海岸警衛隊的船艦，並稱伊朗的行為「危險且具挑釁性」。

川普週三 (22 日) 推文表示：「對美國海軍下達指示，若伊朗砲艇在海上騷擾美國船艦，就予以擊沉並摧毀」。

美國國務卿龐培 (Mike Pompeo) 當時表示：「美軍以前經歷類似情況，伊朗的舉措與國際法相抵觸。美國政府正評估如何最好地回應和傳達我們對此事的不滿。」

過去曾發有多起美國與伊朗海軍對峙事件，2016 年和 2017 年雙方在波斯灣海域屢起衝突，伊朗指控美軍誤闖伊朗海域或美軍抨擊伊朗近距離挑釁事件時有耳聞，美軍通常鳴槍示警，伊朗革命衛隊也曾扣押美國海軍。

川普推文似乎又將點燃美伊戰爭，加上俄羅斯能源部長透露，5 月 OPEC+ 減產規模可能上看 2000 萬桶，國際原油價格應聲大漲。

截稿前，WTI 原油期貨 15 分鐘走勢圖。(圖片：investing)

6 月交割的紐約 WTI 原油期貨漲逾 20%，暫報每桶 14.02 美元，布蘭特原油價格漲逾 6%，暫報每桶 20.66 美元。