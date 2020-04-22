墨比爾斯：疫情之後 企業計畫將供應鏈撤出中國

新冠肺炎 (COVID-19) 持續蔓延，對經濟帶來衝擊，全球商業模式出現震盪。調查顯示，有超過 42% 的運輸專業人士希望在疫情之後改變其供應鏈策略，有「新興市場教父」之稱的 Mark Mobius 也在接受採訪時表示，在疫情過後，全球各地的公司將改變供應鏈模式，以減少對中國的依賴。

在最近的一項針對全球 300 多名運輸和貨運專業人員的調查，其中有 42.5% 的受訪者表示隨時準備改變公司的供應鏈戰略，此外，有 67.6% 的受訪者表示他們將投資於新技術，以預防類似重大未來事件對供應鏈的衝擊。另外，有 59.2% 的受訪者表示，公司的業務因疫情受到了重大影響，甚至動搖了原先被認為穩定的企業。

在這場疫情帶來的健康危機中，製藥、農業和能源等許多領域都承受著壓力，因為它們對中國等經濟體的依賴，以及如今國際物流的限制，使得供應鏈受到衝擊。

投資機構 Mobius Capital Partners 創辦人 Mobius 表示，此次的疫情大流行已經促使各企業重新考慮，應該要如何減輕類似規模的未來事件對供應所帶來的衝擊。

「依賴中國供應鏈的許多買家和業者如今都在重新思考，並開始盡可能多地使供應鏈多樣化，或是離家鄉更近。」Mobius 也指出，像是在美國的企業，當然會優先考慮將總部設在美國，或是距離較近的墨西哥或加拿大。

「總結而論，企業最終會將供應鏈轉移到越南、孟加拉國、土耳其，甚至巴西等地，以便這些企業可以擁有更加多元化的供應鏈。」Mobius 說道 。