銷量跌幅放緩！美國車市4月有望止穩

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情打擊下，美國車市需求大幅放緩，然而最新數據顯示，美國 4 月份汽車零售銷量跌幅未如市場預期中嚴重，4 月前兩週的銷售逐漸放緩，讓美國車市有望在嚴峻的疫情之中喘口氣。

根據市調機構 J.D. Power 週三 (22 日) 發布的資料，分析師 Tyson Jominy 最新報告指出，截至 4 月 19 日的美國汽車銷量，較疫情前的預測值下降約 48%，較截至 4 月 12 日當週的下降 51%，改善 3 個百分點，亦優於前一週的下滑 55%。

J.D. Power 調查顯示汽車銷量正在恢復 (圖片: 彭博社)

與 3 月最後一週的暴跌 59% 相比，美國汽車銷量跌幅已經連續三個星期有所改善。

J.D. Power 表示，美國 汽車零售銷售歷經 3 月暴跌後，4 月跌幅趨於和緩，原因包括汽車經銷商祭出促銷折扣、零利率貸款和延期支付，加上各州政府漸漸放寬對汽車展售廳的營運限制。

目前美國各州都已允許消費者透過汽車展售廳或線上支付領到車，有望緩解汽車市場因為各州就地避難政策，需求大幅滑落的情形。

但 J.D. Power 說，美國二手車市場依然令人擔憂，上週銷售量較 J.D. Power 疫情前的預測值低約 73%。自實體拍賣會因疫情關閉後，二手車市自 3 月中旬以來，僅賣出 16.1 萬輛汽車，較去年同期減少約 41.9 萬輛。

二手車售價 (圖片: 彭博社)

最新數據顯示，自 3 月初以來，二手汽車售價已下跌約 16%。研究人員表示，價格下滑反映經銷商渴望出清二手車庫存，和不願在疫情期間補貨的情形。

J.D. Power 估計二手車 6 月份售價將下滑 8% 至 16%，然後隨著美國經濟重啟，而在年底前穩定下來。

紐約聯邦準備銀行數據顯示，美國車貸自 2011 年以來一直穩定攀升，在 2019 年第四季增加 160 億美元，全國車貸總額達到 1.33 兆美元。

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