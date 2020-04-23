IMF：短期流動性額度需求達500億美元

國際貨幣基金組織 (IMF) 週三 (22 日) 表示，近期多個國家尋求向 IMF 新設置的短期流動性資金機制申請貸款，需求涉及金額達到 500 億美元，IMF 內部人員稱，這項機制能幫助各國在流動性短缺問題擴大前，滿足其流動性需求。

IMF 沒有提及哪些國家提出貸款申請，只表示他們目前正與多個未透露名字的國家商討相關申請事宜。

新冠肺炎 (COVID-19) 衝擊下，引發嚴重的全球經濟衰退，多個國家面臨流動性短缺問題，為了舒緩市場上美元流動性緊縮的壓力，這項美元短期貸款上週獲得 IMF 執行委員會批准，以協助各國應對美元短缺的問題。

目前 IMF 正在積極擴充其流動性資金額度，以幫助向 IMF 尋求支援的 100 多個成員國應對疫情導致的經濟和健康危機。

IMF 第一副總裁 Geoffrey W.S. Okamoto 表示，無法從聯準會和其他國家的貨幣掉期額度中受惠的國家，能透過 IMF 新設立的貸款工具，帶來額外的流動性，從而填補「全球金融安全網的重大缺口」。

他強調，這項工具的申請資格僅限於歐元區以外，且無法獲得融資優惠，並有強勁基礎和政策框架的國家。

Okamoto 指出，全球金融狀況急劇收緊，短期流動性問題可能會迅速成為一個更深遠和持久的償付能力問題。

他表示，當 IMF 批准一個國家的短期流動性額度 (SLL) 申請，就表明認可該國強大的政策框架和市場機制，反過來，這可以降低其借貸成本並在動盪時期提供支持。