【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 在美國參議院 21 日通過 4840 億美元救助法案，加上美伊緊張局勢加劇，激勵原油期貨價格大幅收高，能源股反彈，德儀財報優於預期，晶片股全數強彈，費半指數猛漲近 6%；終場美股四大指數漲幅介於 1.99%~5.88 %；臉書 + 6.72%、蘋果 + 2.88%、德儀 + 4.81%、美光 + 6.04%；Nvidia+ 6.17%；台積電 ADR +3.08%。

2. 受到 WTI 原油期貨第二天大跌，美股也連兩天下跌的衝擊下，週三台股在 10 日線下開出，並下探月線，隨後在亞股普遍縮小跌幅，上證一度翻紅，加上防疫、被動元件、LED 股等族群走強下指數震盪走高，台股終場以上漲 19.32 的 10307.74 點作收，漲幅 0.19%，成交金額 1522.49 億元。三大法人合計賣超 43.47 億元，外資賣超 34.49 億元、投信賣超 0.58 億元、自營商賣超 8.39 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量縮，短線觀望氣氛稍濃，留意後勢的價量變化。

（2）均線：小幅跌破 10 日線，若能突破 5 日線反壓則短線轉強，否則恐將再次回測月線支撐。

（3）技術指標：4/21 KD 死亡交叉，K、D 值向下修正且仍在 50 以上，若跌破 50 恐整理時間較長，未出現黃金交叉前持續整理。

4. 櫃買指數上漲 0.91%，收在 129.90 點，守穩 10 日線，若能突破 5 日線反壓則短線轉強。支撐約 127 點附近，壓力為 131.69 點附近。

5. 觀盤重點：指數 4/21 跌破 5 日線，短線進行整理，若能突破 5 日線反壓則短線轉強，否則恐將再次回測月線支撐，短線可留意防疫股、被動元件、LED、業績成長、高殖利率、庫藏股等。

6. 大立光（3008）昨（22）日召開董事會，決議去年度盈餘擬發放每股現金股利 79 元，不僅是歷年公司最高配息，並創台股配息紀錄，以去年每股純益 210.7 元計算，盈餘配發率 37.5%，幾乎與前一年一致。總計此次將發出 105.97 億元現金，有望為台股下半年除息行情添資金動能。

7. 特殊應用 IC（ASIC）設計服務商世芯 - KY（3661）昨（22）日公布 3 月自結稅後純益 7,700 萬元，年減 64%，每股純益 1.2 元，首季自結稅後純益 1.74 億元，年增 76%，為單季新高，每股純益 2.87 元。

8.IC 設計廠義隆（2458）在居家辦公、遠端教育風潮不斷情況下，第二季訂單仍持續增長。法人看好，義隆第二季仍可望持續搶下觸控 IC、指紋辨識 IC 等筆電大單，挑戰帶動單季合併營收季增三成左右水準。

