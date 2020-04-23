〈台股盤中〉開高後高低震盪逾160點 5日線得而復失

受到油價強彈激勵，美股周三反彈大漲，台股今 (23) 日早盤也由電子三雄及台塑四寶領軍攻高，站上 10400 點與 5 日線，不過，指數開高後獲利了結賣壓出籠，權值股漲勢收斂，包括鴻海、台塑化等均朝平盤靠攏，指數一度翻黑，高低點間震盪超過 160 點，5 日線得而復失，預估今日成交量約 1800 億元。

電子三雄今日同步開高，台積電開盤站回 300 元後，漲勢收斂，股王大立光在股利利多加持下，表現為三雄中最強勢，早盤站上 3775 元後漲幅收斂，維持 1% 以上，鴻海則開高震盪走低，股價一度翻黑，盤中小漲 0.13%。

生技製藥族群方面，寶齡富錦、台康生及安肽生醫攜手組大聯盟，開發出檢測 COVID-19 抗原快篩試劑，寶齡、台康生雙雙強攻漲停，領軍族群走強，除優盛同樣漲停外，大學光、晟德、生達、杏輝、懷特、加捷生醫等，也都站穩盤上。

散熱族群重啟漲勢，超眾大漲逾 6%，動力 - KY、力致漲逾 3%，雙鴻、泰碩漲逾 2%。被動元件個股輪番上陣，今日由斐成上攻漲停，禾伸堂漲逾 4%，台嘉碩、華容、凱美、國巨、日電貿、立隆電也都站穩盤上。

防疫概念股持續走強，優盛亮燈漲停，基亞、恆大大漲逾 7%，南六、中天漲幅逾 5%，盛弘、亞諾法、中化生、美時漲幅均超過 3%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，國際間仍有許多負面因子，包括經濟數據弱勢、企業獲利下滑及油價走跌等，疫情副作用仍持續發酵，台股短線已累積 2000 點漲勢，處於月、季線間震盪整理，若美國疫情趨緩，台股才有機會挑戰上方季線壓力。