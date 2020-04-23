再不改建房子變更小！危老容積獎勵末班車倒數中

都市危險及老舊建築物加速重建條例，也就是一般大眾熟知的「危老條例」，已施行 3 年的 10% 基準容積獎勵規範，將於今年 5 月 11 日到期，自 5 月 12 日開始施行 8% 時程獎勵，並逐年遞減。台中市都發局表示，市府已提出「危老重建申請便民措施」，提醒有需求民眾保握最後機會，於 5 月 11 日前備妥相關文件盡速申請。

都發局表示，危老條例訂定 3 年的 10% 時程獎勵規範，自 106 年 5 月 10 日公布起施行，立法院考量申請重建案者的需求，一次性取消恐影響申請意願，於今年 4 月 17 日三讀通過，5 月 10 日條例施行屆滿 3 年起，以第 4 年 8%、第 5 年 6%、第 6 年 4%、第 7 年 2%、第 8 年 1% 方式逐年遞減，至第 9 年獎勵才完全歸零，8% 時程獎勵自今年 5 月 12 日開始施行。

都發局表示，因應 10% 時程獎勵將於 5 月 12 日開始縮減，為維護民眾權益，市府提出「危老重建申請便民措施」，民眾於 11 日前備妥 4 種書圖文件，並於第一次通知起 60 日內完成資料補正，即可適用基準容積 10% 時程獎勵。

書圖文件包含：

一、重建計畫申請書，並載明申請範圍內土地及建築物文件。

二、符合危老條例第 3 條第 1 項所定合法建築物的證明文件，或第 3 項所定尚未完成重建的危險建築物證明文件。

三、土地與建築物登記簿謄本。

四、參與重建計畫同意書。

都發局提醒，如申請人在接獲第一次通知起 60 日內未完成資料補正或補正不完全，市府將駁回申請。即日起至 11 日前如有新法發布，已申請者得「從新從優」，採用對自身有利的法令，唯法令的適用應以一體適用為原則。有意申請危老重建者，請善加利用最後機會，儘快重建危險建物，打造安全又美麗的家園。

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