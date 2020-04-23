台商回流商辦熱度高 內科兩交易獲利驚人

台商近期陸續回流，使台灣商辦、廠辦、工業地交易，在這 1 年來熱度升高，企業總部設點詢問度也增溫，尤其是台北市的內科，由於商辦相對有競爭力，成為超夯置產熱區。全國不動產企研室統計，內湖實價登錄近一年交易，總價前十名都是商辦、工業產品，其中瑞光路 258 巷有兩筆交易，賣方都有高獲利。

根據全國不動產企研室統計，台北市內科在去年，有兩筆商辦交易相當亮眼，這兩筆交易的位置都在瑞光路 258 巷。其中一筆是新光產險在去年十月，以 11 億 2500 萬元，向昆盈企業買下「微米科技大樓」，土地面積約 340.21 坪、建物面積 2404.2 坪，拆算車位每坪約達 57.5 萬元。而昆盈企業與其子公司台灣微米科技是在 2014 年 5 月公告以 9 億 8888 萬，向皇鼎建設取得該棟商辦，昆盈企業等於是持有 5 年轉手，就賺進 1 億 3612 萬元。

另一筆交易則瑞光路 258 巷的「國美時代廣場」，交易時間落在去年 12 月，較成交金額為 3 億 80 萬元，建物移轉面積共 639.29 坪，包括地上 2 樓以及地下 2 樓，以及 12 個停車位，賣方是在於 2017 年 12 月以 2 億 6860 萬元成本取得，大約是持有兩年賺近 3220 萬元，獲利率也相當高。

全國不動產內湖民權店店長吳澤民分析，瑞光路 258 巷屬文德段，三、四年前「微米科技大樓」便開價 13.5 億求售，在去年以 11.25 億元成交，屬合理行情價格範圍。由於「微米科技大樓」目前有許多企業承租中，每坪月租金行情約在 1100 元之間，加上全棟規畫 57 個停車位，月租金行情可逾 200 萬元，換算投資報酬率超過 2%，而該標的本身帶有長期穩定租約，一次銷售整棟也相對稀有，因此能吸引壽險業者出手。

吳澤民表示，台北市中心有獨特的豪宅市場，但內科的商辦市場，增值幅度其實不輸給豪宅產品，有些企業選擇內科商辦，先做為總部自用，持有一段時間再釋出，形成「打帶跑」的投資模式，未來轉手有機會享受不錯的獲利價差。

全國不動產總經理藍怡婷表示，商辦標的是近年最火熱的投資標的，不少上市櫃建商嗅到商機，紛紛打出商辦、豪辦推案，預估未來 3 至 5 年，商用不動產仍會是市場看好的商品。

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