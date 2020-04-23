〈新冠肺炎疫情〉敦睦艦隊29人確診 限縮兩岸直航、禁止來台轉機禁令延長

中央流行疫情指揮中心今 (23) 日公布國內新增 1 例新冠肺炎 (COVID-19) 病例，為 20 多歲的敦睦艦隊軍人，這起群聚累計已達 29 人，全台共 427 例確診。此外，為維護國內防疫安全，限縮兩岸直航及禁止來台轉機二項禁令將延長執行，解禁時間視疫情狀況決定。

全球疫情嚴峻，除歐美國家仍處高峰外，中南美洲及鄰近我國的東南亞、南亞國家，近期疫情呈上升趨勢。指揮中心宣布，原本 4 月 29 日到期的「限縮兩岸航空客運直航航線」及 4 月 30 日到期的「全面禁止旅客來台轉機」二項政策，將延長執行，何時解禁視疫情狀況才能決定。

針對今天新增的敦睦艦隊確診個案，指揮官陳時中指出，這名軍人 18 日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，但 19 日起陸續出現喉嚨痛癢、咳嗽等症狀，21 日再次採檢，於今日確診。

陳時中表示，這起群聚事件截至目前共 29 人確診，衛生單位已掌握接觸者共 1237 人，其中 509 人為居家隔離對象，728 人自主健康管理，指揮中心將持續針對個案公共場所活動足跡調查並公布上網。

至於高雄市政府稱部分敦睦艦隊官兵拒絕疫調將開罰，陳時中說明，所謂疑似個案是符合法定傳染病通報、擴大篩檢通報，意即有相關症狀、接觸史等，需經醫師評估通報，但高市府的名單若非確診者，也不是極度疑似個案，將不適用傳染病防治法開罰，指揮中心願意幫忙跟檢疫所協調，但這些官兵沒有法定義務要接受調查。