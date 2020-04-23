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政院拍板特別預算追加1500億元 經濟部774億元最大宗

鉅亨網編輯陳于晴
行政院會拍板特別預算追加1500億元 經濟部774億元最大宗。(圖：擷自行政院直播)
行政院會拍板特別預算追加1500億元 經濟部774億元最大宗。(圖：擷自行政院直播)
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行政院會今 (23) 日通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」，根據第 11 條，讓經費上限由 600 億元提升至 2100 億元，其中以經濟部追加 774 億元為最大宗，特別預算案將送立法院審議，行政院長蘇貞昌預計明 (23) 日前往立法院報告並備質詢。

主計總處公務預算處處長張惟明說明，第二波追加特別預算 1500 億元，以舉借債務支應，防治項目配合疫情發展，經費核算期限由原先的 6 月延至 12 月，紓困措施包括薪資及營運資金補貼等，採同一對象不重複補助及估列 3 個月為原則。

以各部會預算編列來看，經濟部追加 774 億元最多，其中，製造業、商業服務業與會展產業等薪資及營運資金補貼總計編列 383 億元；企業貸款融資保證及利息補貼等經費 212 億元；刺激國內民眾消費措施 111 億元；補貼營業用水電費 65 億元。

勞動部首波紓困以基金為主，並未編列特別預算，不過，第二波紓困新增自營作業者及無一定雇主之勞工生活補貼措施，共編列 300 億元；勞工紓困貸款利息補貼 10 億元，追加的金額躍居各部會次高。

衛福部第二波紓困編列 198 億元，主要以發放防疫激勵獎金、居家隔離檢疫者的防疫補償金為主，經費達 71.4 億元；關懷弱勢加發生活補貼等共 41.3 億元，這筆紓困金額並非按戶計算，而是按人數，一家四口即有 4 筆 1500 元入帳；徵用及採購防疫物資、藥品、醫療設備器材則編列 35.5 億元。

交通部追加 131 億元，其中以旅行業、觀光遊樂業、計程車與遊覽車業的薪資補貼及營運資金補貼最多，編列 96.1 億元；擴大補貼航空業及機場業者的降落費與權利金等，共計 23.2 億元經費，海運及航空業者貸款利息補貼則為 6.5 億元。

此外，農委會第二波紓困預算追加 19.9 億元；文化部則編列 32.2 億元；教育部 23.5 億元；其他機關為 10.2 億元。

行政院強調，疫情已蔓延全球，因此，預算規模必須配合擴增，以符合人民及產業紓困的需求，為達到企業不能倒、就業不能失、物流不能停、金流不能斷目標，防疫紓困將秉持寬、快、方面三大原則，期盼朝野共同支持本次追加預算，協助國人及產業度過難關。