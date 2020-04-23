〈陸股盤後〉A股收黑 箱型整體趨勢未變

美國國會準備再通過約 5000 億美元的刺激經濟方案，加上油價反彈，帶動美股止跌走揚，周四 (23 日)A 股在利多刺激下隨亞股開高，不過金融、地產、科技等權值及人氣類股表現疲弱，前一日陸股上漲後，買盤追價無力，拖累 A 股三大指數收在今日相對低點。

盤面上，交通運輸、國防軍工、家用電器產業漲幅較大，分別上漲 1.4%、0.89%、0.87%，而油價大幅反彈，也帶動能源類股止跌；至於通信、建築材料、計算機等類股跌幅較重，分別下跌 2.31%、1.65 %、1.61%，此外，金融、地產、RCS、5G 等類股也紛紛回檔。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證指數收盤下跌 0.19%，收報 2838.50 點；深證成指下跌 0.50%，收報 10564.05 點；創業板指下跌 0.67%，收報 2029.52 點。今日滬深兩市成交額達人民幣 6706 億元，日增 10.7%。

北向資金進出方面，今日買超人民幣 6.91 億元，其中，滬股通買超人民幣 16.2 億元，深股通賣超人民幣 9.29 億元。

產業消息

OPEC 可能進一步減產，此外，上周美國原油庫存漲幅低於預期，刺激油價大幅反彈，能源類股受惠走揚，中石油自歷史低點上漲 2%、中石化上揚 0.9%、新潮能源大漲 9.8%、中海油服大漲 7.8%、上海石化大漲 7.1%。

中國銀行「原油寶」因油價曾到負值而出現巨虧，若投資人無法補足保證金，中國銀行則須自行承受損失，受該事件影響，中國銀行股價下挫 2%。

中鋼協表示，高庫存可能成為今年鋼市的常態，不利於產業穩定。中鋼協指第一季鋼鐵業純益下滑幅度恐超出預期，預估第二季中國鋼材出口年率仍將出現大幅下滑。利空消息導致鋼鐵類股應聲下挫，杭鋼大跌 5.1%、匯金通大跌 3.9%、沙鋼大跌 3.6%、中信特鋼下滑 1.5%。

法人觀點

中國光大證券針對目前陸股投資提出三建議，第一，反周期概念的純內需類股，包含新老基建 (建築、建材、機械、5G)、汽車；第二，如果歐美經濟第二季出現「休克」，從供應鏈角度來看，要關注汽車等交運設備、化學化工、醫藥醫療設備、航空航天及農產品領域填補空缺可能性；第三，在全球經濟衰退影響下，經濟反彈的幅度存有變數，在數據轉向改善之前，醫藥、食品飲料等必需性消費品基本面更具確定性。

中國中信證券表示，A 股第二季可留意三要點，首先，密切關注政府政策刺激下，漲幅相對落後的基建類股；其次，從科技人氣股中輪動投資，如 5G、雲計算、新能源車等主流類股群；第三，可留意海外業務占營收比重低、上游供應鏈 / 原料不依賴於進口、業績展望較明確的內需個股。