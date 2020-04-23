無懼疫情 3月工業生產指數年增10.41% 半導體業貢獻最大

經濟部今 (23) 日公布 3 月工業生產指數年增 10.41%，在疫情衝擊下仍繳出佳績，維持雙位數成長，其中，最主要的貢獻來自半導體產業，受惠 5G 通訊、高效能運算需求強勁，3 月生產指數創下歷年新高，年增幅高達 40%。

儘管全球疫情蔓延，經濟活動降溫抑低需求，波及我國傳統產業的生產動能，不過，我國工業生產仍表現亮眼，根據經濟部統計，第 1 季工業生產指數年增 8.85%；第 1 季製造業生產指數年增 9.36%，連續 3 季正成長，更創 2017 年第 2 季以來的最大增幅。

就行業別來看，積體電路業是最大的成長動能，3 月生產指數創下歷年單月新高，年增達 40.26%，經濟部指出，主要受惠於 5G 通訊、高效能運算需求強勁，加上去年同月有客戶端庫存調整及虛擬貨幣採礦熱潮消褪等低基期因素，使得晶圓代工、構裝 IC 等產量明顯攀升。

另外，液晶面板及其組件業生產狀況也逐漸好轉，3 月生產指數僅年減 1.1%，是近 17 個月以來最小減幅，主要因部分業者接獲轉單、部分韓廠退出市場，使得供需失衡情況改善。

此外，電腦電子產品及光學製品業同樣表現亮眼，因中國產線復工拉抬回補庫存需求，讓行動裝置鏡頭、光學元件等生產續增，加上台商產線移回效應延續，以及疫情推升遠端服務設備需求，帶動伺服器、交換器、路由器等生產暢旺。

不過，因肺炎疫情持續衝擊市場需求，化學原材料業、基本金屬業、機械設備業 3 月生產指數仍呈現衰退。

展望未來，經濟部指出，在 5G 通訊、高效能運算等新興科技發展上，我國業者具有製程領先優勢，廠商也延續擴增國內產能趨勢，不過，在疫情持續蔓延下，各國防疫措施限縮經濟活動，將衝擊全球消費、投資及貿易動能，未來恐將影響台灣相關供應鏈及產銷步調。