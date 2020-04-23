棄英特爾？傳蘋果Mac明年將改用自家晶片

《彭博》引述消息人士稱，蘋果 (AAPL-US) 正在開發自家三款 Mac 處理器，基於下一代 iPhone 採用的 A14 處理器，計畫明年開始販售搭載自家晶片的 Mac，並由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 代工生產。

消息人士稱，蘋果準備在明年發布至少一款配備自家晶片的 Mac 電腦。代號為「Kalamata」的計劃顯示，蘋果準備自英特爾 (INTC-US) 轉出更多 Mac 系列產品，並交由台積電生產，新晶片將基於 5 奈米工藝技術，與下一代 iPhone 和 iPad Pro 中採用的尺寸相同。

為了有效控連貫旗下設備性能並創造競爭優勢，蘋果致力於開發更多自家晶片，希望能讓 Mac、iPhone、iPad 在相同基礎技術下運作，使蘋果更容易統一應用程式生態系統，更重要的是能夠減少對英特爾的依賴。

「Kalamata」計畫已實行數年，蘋果在 2018 年開發一款基於 iPad Pro A12X 處理器的 Mac 晶片用於內部測試，根據《彭博》報導，測試結果為蘋果工程師帶來更多信心，讓他們相信最早 2020 年開始就可以取代英特爾生產自家處理器。

目前蘋果行動設備晶片具有多個處理單元或內核，可以處理多種類型任務，最新的 iPad Pro 具有四個用於處理性能密集型工作負載的內核，另外四個用於處理低功耗任務以節省電池壽命。

首批 Mac 處理器將具有八個高性能內核和至少四個節能內核，消息人士稱蘋果正在尋求具有 12 個以上內核的 Mac 處理器。

儘管如此，擺脫英特爾仍需要蘋果旗下軟、硬體以及零件採購團隊間的密切合作。消息人士稱，有鑒於疫情導致亞洲供應鏈中斷，蘋果的計畫可能延後，此外，將 macOS 自英特爾的晶片架構轉移到 Arm 架構也會是一大技術挑戰。

目前蘋果已開始設計第二代 Mac 處理器，該處理器遵循 2021 年 iPhone 的晶片架構，顯示蘋果希望將旗下 Mac、iPhone 和 iPad 置於相同的處理器開發週期。

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