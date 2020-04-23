蘋果Q2鐵定黯淡 分析師：Q3更慘！華爾街還是太樂觀

蘋果 (AAPL-US) 3 月止的季度 (會計年度第二季) 表現一定很糟糕，這不是什麼大秘密。

全球各地大部分蘋果商店仍持續關閉（圖片：AFP）

蘋果 2 個月前以因新冠肺炎衝擊供需兩端 (尤其是對 iPhone) 為由，撤回對營收的預期。先前該公司預期營收介於 630 億美元至 670 億美元，而華爾街共識是蘋果營收至少比之前預期範圍少 100 億美元。

然而，令人玩味的問題是，那 6 月止一季 (第三財季) 的表現又會多糟糕？

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 週三研究報告主張，數字根本不是重點。他估計該季營收 579 億美元、每股獲利 2.57 美元，均高於目前共識的營收 548 億美元、每股獲利 2.28 美元。

但他對這個數據沒有什麼把握，因為他認為現下很難掌握該季單位下降程度，以及蘋果廣告和服務業務受到的衝擊程度。「考量到最壞的情況可能還沒有到來，這些觀點都可能隨時改變。」

他給予蘋果股票「符合市場表現」的評級，且認為華爾街對當前 6 月一季的預估似乎太過樂觀。

「對於 6 月一季，目前尚不清楚蘋果會說些什麼，會像往常一樣給財測嗎？會提供比往常更廣泛的財測範圍嗎，還是根本沒有財測？我們認為，蘋果要到 6 月季度才會面臨到新冠病毒全面的威脅，但現在共識似乎是蘋果模組優於正常季度。」

Sacconaghi 預計 6 月份季度營收 409 億美元，較華爾街共識 (514 億美元) 少了 100 億美元以上，較去年同期下降 24%。

「可以想見，比起多數企業，蘋果在面臨此回危機的時候前方能見度好一些，因為他們是全球其他企業的先驅，對中國相當熟稔。所以蘋果或許能提供出較正常範圍廣泛的財測，或至少口頭上評論一下有關該季度的趨勢。但換個角度想，蘋果高層可能不太想在這當口提供財測。」

儘管如此，Sacconaghi 認為蘋果業務長期仍具有吸引力，「雖然 iPhone 業務面臨史上最嚴重衰退，但 2020 年 9 月止的季度獲利仍顯平穩。」他並指出蘋果資產負債表很穩健這一點。

Sacconaghi 補充道，「從長遠來看，我們看到未來 5 年以上，逐漸清楚邁向 EPS 偏高個位數的百分比成長，單就執行庫藏股這一點，年度成長就有 5-6%。」

蘋果週三收高 2.88% 至 276.10 美元，盤後下滑 0.6%。