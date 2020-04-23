信邦子公司擬赴A股掛牌 最快2022年上市

連接器 / 線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (23) 日公告，董事會決議通過，子公司北京信邦同安電子有限公司，擬赴 A 股掛牌，最快 2022 年、最慢 2023 年可望完成上市。

信邦表示，為了快速拓展信邦同安在中國相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才、提升集團全球競爭力與品牌形象，因此擬向中國證監會申請首次公開發行人民幣普通股 (A 股) 股票，並在深圳創業板或其他資本市場上市交易。

據了解，信邦同安生產風電相關聯連接器 / 線束產品，信邦持股 92.86%，以信邦第一季財報來看，北京信同電子佔信邦整體獲利約 25%；而因應上市需要，北京信邦同安將發行新股，股數約占總股本比例 25% 左右，屆時信邦持股比例將降至約 65%。

信邦指出，北京同安募集資金將主要用於廠房增建、購置研發設備及補充流動資金，另外，對子公司江蘇英邁能源增資，以提升、擴大及改造目前生產線產能，購置先進之研發測試設備、引進高端研發人才，提升創新能力，為集團帶來新的收入和利潤增長點。

信邦看好，信邦同安 A 股成功上市，也將為集團搭建獨立的融資平臺，為公司未來的營運資金、資本支出需求，提供更有效率的融資環境，改善集團合併報表的財務結構、減輕財務費用。