信邦Q1 EPS 1.93元同期最佳 Q2營運續強

連接器及線束業者信邦 (3023-TW) 今 (23) 日公告第一季財報，庫存出貨抵銷疫情影響，稅後純益 4.48 億元，季增 52.7%、年增 22.8%，每股純益 1.93 元，改寫歷史同期新高；展望第二季，公司看好，隨著各應用需求同步增溫，營運可望優於第一季。

信邦第一季營收 44.83 億元，季增 11.7%、年增 11.8%；毛利率 25.7%，持平前季及去年同期；營益率 12.4%，季增 4.8 個百分點、年增 1.5 個百分點；稅後純益 4.48 億元，季增 52.7%、年增 22.8%，每股純益 1.93 元，創下同期歷史新高。

信邦表示，第一季透過庫存出貨，營運未受疫情影響，加上營業費用管控得宜，營收純益雙雙改寫同期最佳，展望第二季，隨著各產業需求的逐漸增溫，營運將優於第一季。

以信邦第一季產品線營收占比來看，綠能及節能應用佔 32%；工業應用產業佔 30%；通訊及電子週邊佔 23%；醫療及健康照護應用佔 9%；汽車應用佔 6%；就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收 80%；連接器及零組件銷售佔 20%。