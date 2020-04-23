重複投保強制車險擬修法 未來保費可多退數百元

行政院今 (23) 日通過「強制汽車責任保險法」部分條文修正草案，金管會保險局表示，過去有部分車主會因為一時不查發生重複投保強制車險的情況，草案修正過後，依法要撤銷生效在後的保單時，汽車車主保費可以多拿回 381 元，機車車主可以多拿回 177 元至 249 元，目標本會期送立法院審議。

保險局表示，以 2018 年為例，汽機車重複投保的保單合計約有 2 萬多件，車險發生重複投保，大部分原因可能是保單到期前收到續保通知書，有家人先去繳費，但車主後來再去繳費，又或是想要換車或換不同投保公司，所以會發生重複投保的情況。

一旦重複投保強制車險，依法後面生效的保單必須撤銷，而撤銷契約退還保費會被扣業務費用與健全保險費用，但這次條文修正後，改成僅扣除健全保險費用，不得再扣除營業費用。

保險局說明，健全保險費用以汽車來說約 5.86 元，機車一年期是 3.53 元、2 年期是 4.25 元；而業務費用，汽車約 381.94 元，機車一年期約 177.47 元、2 年期約 249.1 元。未來修法過後，等於民眾只會被扣 3 至 5 元，其餘保費全部都會歸還，可以減輕要保人財務負擔。