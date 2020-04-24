熊出沒？該逃命還是危機入市？專家教你5招撇步

今 (2020) 年投資市場堪稱是災難年，多數基金摔得鼻青臉腫，尤其標榜高配息基金更是慘跌，甚至有些利用高配息保單貸款套利的保戶，面臨保單失效危機，一場斷頭風暴即將來襲。面對此波投資亂世，配息保單該怎麼辦？專家建議，只要做好 3 招防疫術、2 招自救術，降低災損為時未晚。

黑天鵝照妖鏡 投資後遺症大現形

一場新冠病毒疫情、一場沙俄油價紛爭，使得今年投資市場震盪激烈，從美股在 3 月不到兩周時間，就觸及 4 次融斷機制即可窺知。特別是全球股市已經走了 10 多年的大多頭行情，但從今年初高點跌到近期低點，跌幅超過 3 成，宣告熊市來臨，格外受到注目。不僅如此，股匯債、石油等各類資產也出現罕見齊跌現象，所以，今年可說是投資不易的一年。

疫情與油價兩隻黑天鵝不僅掀起金融與經濟風暴，也暴露了過往投資亂象下，所潛藏的投資風險，如今在這兩面照妖鏡作用下，後遺症一一浮現。尤其近年來深受國人喜愛的高配息商品，很多人貪圖高利，卻忽略配息有可能來自本金，也就是，息收可能吃掉本金，加上高配息波動度也高，在今年市場大反轉之下，不少投資人蒙受巨大損失；然而有些客戶輕信行銷話術，過去以高配息為誘因貸款進行高槓桿操作，如今基金淨值大幅下跌，帳戶價值低於貸款本息，將面臨斷頭的命運，一場斷頭風暴正蠢蠢而動。

歸結問題所在，市場人士分析，癥結點還是在於風險，高配息商品本就有風險，包括基金與投資型保單，不過，長達十多年的多頭市場之下，很多投資人都忽略有風險這件事情，而僅關注於「高配息」，尤其自前年開始，配息型商品主流都重壓在南非幣及幾支主要標的，原因在於投資人看上 15~19% 高配息，很難不心動。如今高收債市場違約疑慮攀升、南非幣重貶，該類高配息型商品慘跌，很多人損失慘重，痛過之後才意識到風險，頻頻詢問該怎麼辦？

市場人士指出，目前市面上強調 15% 以上的高配息商品，無庸置疑，一定是以南非幣計價，這類商品深受國人瘋狂愛戴，使得台灣居然成為南非幣最大的海外持有國。然而南非幣今年以來一再刷新重貶紀錄，跌幅超過 4 成，再多的配息也補不回嚴重的匯損。所以，此次危機正好讓投資人正視自身風險屬性的重要性，購買配息型商品的前提，是應清楚了解投資標的特性，及自身風險屬性與需求。

投資亂世做好 3 招防疫術

配息型商品包括基金與投資型保單，兩者特性有所不同，配息基金著重於配息及資本利得；投資型保單則是兼具投資與保障功能，即使市場狀況不好，影響基金淨值與配息，但保障功能依然存在。投資人可以視自身目的，選擇合適的配息商品。

現階段不少尚未進場者，不斷詢問此時該觀望？還是該危機入市？專家建議，由於投資型保單具有保障功能，若想要擁有保障者，不用太專注短期市場波動，而是要著重長期持有，專注領息與保障，因此，可以等待進場時點，伺機而入。若害怕市場變化者，則可將投資型保單帳戶資金先停泊在貨幣型基金，以資金安穩與享有保險保障為優先考量，爾後再根據市況變化，隨時調整投資組合配置。

已經進場者，配息保單三招防疫術。(圖 / 鉅亨網製作)

至於已經進場的人，面對現階段投資亂世，該如何做好配息保單防疫？專家建議，做好 3 招自保防身術，降低災損為時未晚，甚至有機會運用保險保全資產。

一、配息轉配權：配息保單根據基金單位數進行配息，市況差的情景下，可以選擇暫時不領息，而是轉為配權，回購單位數再投資，藉由增加單位數，降低損失，往後待淨值上來，回補之前損失部位。甚至可以等市場穩定，再轉配現金。

至於已經進場的人，面對現階段投資亂世，該如何做好配息保單防疫？專家建議，做好 3 招自保防身術，降低災損為時未晚，甚至有機會運用保險保全資產。

一、配息轉配權：配息保單根據基金單位數進行配息，市況差的情景下，可以選擇暫時不領息，而是轉為配權，回購單位數再投資，藉由增加單位數，降低損失，往後待淨值上來，回補之前損失部位。甚至可以等市場穩定，再轉配現金。

二、轉換穩定標的：擔心市場波動者，可將帳戶資金轉到較為穩健標的，例如債券型基金、平衡型基金或貨幣型基金。不過，轉換視同停損賣出，再重新買入基金，由於沒有人看得準市場，是否會越轉越不好，保戶必須審慎評估。

三、審視保障內容：投資型保單具有壽險功能，根據危險保費不同，提供甲乙丙丁型等不同給付條件的保障選擇，保戶可以藉此審視自己的保單，評估是否降低一些保額，或是維持原有保障。

目前疫情重擊全球經濟活動，各國失業率攀升，許多人頓失收入，也因此，保障格外重要，值此環境之下，配息保單優於配息基金。因為配息型的投資型保單，除了壽險保障，有些保單還會額外附加其他保障，例如某外商公司其台幣投資型保單均提供免費失能保障，不管是疾病或意外原因，依 1 到 6 級失能程度，每個月給付 1% 保額的失能扶助金，給付月數則根據失能嚴重程度，從 100 個月~ 50 個月不等。

投資型保單斷頭潮起 2 招自救保命符不可少

「保單貸款 100 萬元，買配息基金套利，一年可以有 34 萬元息收喔！」，相信看到這樣的話術，很難不讓人心動。事實上，就有保戶在如此行銷話術糖衣包裝下，運用保單貸款購買高配息保單，進行高槓桿操作，未料今年市場反轉直下，保戶血本無歸，不少人的投資型保單已經被斷頭，或者即將面臨斷頭命運。

斷頭不僅是股票買賣，保單也會被斷頭，一般來說，投資型保單契約會規定，可貸金額為保單帳戶價值的一定成數。倘若貸款本息超過保單帳戶價值 8 成，保險公司就會發送通知，通知保戶還款，以維持貸款本息佔保單帳戶價值比例在安全水位；若是貸款本息超過保單帳戶價值 9 成，保險公司第二次通知保戶還款，這個時侯還款時間就很緊急了，如保戶未於一定時間內還款，或當借款本息大於保單帳戶價值，保險公司將贖回保單帳戶價值以償還借款本息。若不足償還，保險公司將再通知保戶還款，保戶若未在收到通知的 30 日內還款，保單就會停效。

投資型保單斷頭三部曲。(圖 / 鉅亨網製作)

市場人士分析，用保單貸款買配息基金套利，這是近年來的亂象，而且越演越烈，在高利的糖衣誘因，即使保單貸款利率接近小額信貸，仍有保戶不顧風險，升級進行保單多階貸款套利行為，因為在動輒高達 15% 以上的高配息利誘下，即便是貸款利率 3.81%，扣除貸款利息後，每年仍可領取 10% 以上的淨息收，也因此，很多保戶願意不顧風險，貿然投入。

舉例來說，若投資型保單可貸金額為 100 萬元，以這筆金額購買 17% 的高息保單，年領配息 17 萬元，等於 6 年後就可以還本，賺上百萬元息收，這也是過往很多保戶會採用的套利行為。然而，這股歪風越來越走火入魔，保戶更升級採取多階段貸款套利，承襲上例，100 萬元買高息保單後，用新保單再次貸款，可貸金額為 60 萬元，並以此筆金額再投入高息保單，以此類推。算下來，三階段貸款套利操作，等於貸款 100 萬元，可以創造 200 萬元息收效果，一年可以領到近 34 萬元配息，如何不令人心動。

以年配息 17% 為例，投資型保單套利三階段。(圖 / 鉅亨網製作)

太平盛世之時，這些問題不太會浮現，一旦金融市場遭難，各類資產大幅波動，此時，高息保單貸款套利操作危機立馬顯現，所以，近來很多保戶蒙受重大損失，投資型保單價值直落而下，而面臨被斷頭困境。尤其是賣得嚇嚇叫的南非幣計價高息保單，高達 4 成匯損再加上市場衝擊的損失，投資型保單實際帳戶價值已經遠低於貸款金額，會被斷頭不足為奇。而當初行銷話術說得天花亂墜的業務員或理專，如今出事了，無力也無心處理這些爛攤子，不少人因而離職。

面對這樣的處境，專家認為，市場波動是一時的，但保障是一輩子，保單一旦停效之後，礙於往後的體況與年紀不如從前，未必能夠再次享有同樣的保障，還有可能會被拒保。所以，在保單斷頭之前，必須採取兩項自救動作，以免保單失效。首先是降低負債：盡快償還本金，降低貸款金額，減少利息支出負擔。二是加碼投資：新增資金到投資帳戶，增加持有基金單位數，藉此增加保價，降低保單貸款維持率，避免保單被斷頭。

如何解救投資型保單斷頭：1. 還本金，2. 加碼投資。(圖 / 鉅亨網製作)

專家指出，購買投資型保單要有正確的認知，正所謂高獲利高風險，投資標的若是選擇連結高配息基金，就要能夠忍受淨值的高度波動。而且買月配息保單最好要了解自己在意的是買低賣高的獲利模式，還是看中配息，希望自己擁有穩定現金流的退休計畫。

更重要的是，一定要注意投資風險，不要亂聽信銷售話術，因為很多都是毒藥，勿被蒙騙，以免墮入深淵。同時，也建議保戶，配息保單不要輕易解約，因為一旦解約，就會失去保障，資金流也會斷鏈，尤其市場恐慌錯殺之際，千萬不要做出此類錯誤的決定。

