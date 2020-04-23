美國近五週初領失業金達2650萬人 抵銷近11年就業增長

美國勞工部週四 (23 日) 公布上週初領失業金人數來到 440 萬人，相較前幾週已有所放緩，然而過去五週累計申請人數將近 2650 萬人，也就是說美國經濟僅花費五週時間，就抹去 2009 年經濟衰退以來的所有就業增長。

美國勞工部週四 (23 日) 發布最新數據，截至 4 月 18 日當週，初次請領失業金人數總計 442.7 萬人，略低於經濟學家的估計中值 450 萬，前值則略為下調至 524 萬。

(圖：CNBC)

多數州未經調整的初步申請數已較前幾週下滑，顯示企業裁員行動可能有所放緩，然而目前仍不清楚這些數字是否真實反映當下情況，還是仍有部分的人因系統故障無法完成申請作業。

綜合前五週失業申請報告，過去五週內申請失業救濟人數將近 2650 萬，超越美國自 2009 年經濟衰退以來的累計新增就業的 2240 萬人，也大幅高於 2009 年經濟衰退時期的 870 萬人。

(圖：CNBC)

假設申請失業補助即視為失業者，那麼最新數據顯示，4 月失業率可能達到 20%，為 2009 年經濟衰退時的兩倍。

Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 樂觀表示，隨著部分州放寬在家上班的指令，並關閉部分業務，失業申請步伐可能放緩。

Peter Boockvar 說道：「到了 5 月，當美國經濟逐步開放，無論是本地商店還是工廠，隨著人們重返工作崗位，我們很可能會看到申請數再次達到高峰。」