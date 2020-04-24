〈能源盤後〉川普放話後 中東局勢加劇 WTI漲近20%

週四 (23 日) 交易，原油期貨價格大幅收高，美伊間的衝突威脅以及減產的跡象推漲 WTI 期油價格近 20%。

美國川普總統週三推文稱「已指示美軍可立即擊沉並摧毀所有伊朗砲艦，只要他們騷擾我們的海上船隻。」原油延續前一日來自此推文的漲勢。

由於 COVID-19 大流行壓迫原油需求，OPEC 和其他大型產油國未能阻止油價崩跌，原油一直承受巨大壓力，但更重要的是，石油生產商面臨儲油槽空間用盡的現況，加劇價格壓力。

Rystad Energy 石油市場主管 Bjornar Tonhaugen 日報提到，在經歷數日油價痛苦下跌後，石油市場一直在尋覓支撐點，因此美國川普的推文讓市場鬆一口氣。

「川普對伊朗的威脅可能讓中東局勢的緊張氣氛升溫，如果情勢升級，交易者通常會將其視為該地區產量和出口量下跌的訊號。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.72 美元或 19.7%，收每桶 16.50 美元。盤中高點達 18.26 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 96 美分或近 4.7%，收每桶 21.33 美元。

BDSwiss 集團投資研究主管 Marshall Gittler 則淡化中東石油運輸受到干擾的風險。

「考量美伊近期衝突歷史，大多雷聲大雨點小，我認為應該不會看到足以干預運輸的重大事件，簡而言之，我認為此事不會對石油供應產生太大影響。」

原油連續 2 日上漲，使能源市場冷靜了一些，但在原油儲存空間耗盡且供應過剩未解除的狀況下，商品交易者沒把握原油漲勢能持續多長。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 週四報告指出，「石油風暴尚未結束，但至少暫時不會像過去幾天受大新聞影響而動盪。」

「OPEC 的減產顯然只是暫時的解決方式而非確定方案，更甚者，許多生產國也很難進一步減產，即使這似乎是超低油價的替代選擇。」

然而，Gittler 認為原油需求現在可能「已經觸底」。

Gittler 表示，「供應問題仍未解決，大眾的興奮來自於沒想到儲油槽這麼快就滿了。」

美國原油產量進一步下降，可能也支撐原油價格。一些能源公司已經宣布停產，包括本月初的 Continental Resources (CLR-US) 和 Parsley Energy (PE-US)，且海上石油鑽井公司已開始關閉美國墨西哥灣的油井。

與此同時，Baker Hughes 數據顯示 4 月 17 日止的一週，活躍的美國鑽井機具數量減少 66 個，達 438 個。

其他能源商品

5 月交割的汽油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 64.36 美分。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.5 %，收每加侖 73.45 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格下跌 12.4 美分或 6.4%，收每百萬 Btu 1.815 美元，接近盤中低點 1.806 美元，今日幾乎吐回前一日 6.5% 漲幅。

EIA 週四公布，上週 (4/17 止) 美國國內天然氣供應量增加 439 億立方英呎，根據 S&P Global Platts，分析師平均預期增加 490 億立方英呎。