油價回升為曇花一現？華爾街警告：負油價可能重演

針對近兩日油價自跌勢回升，分析師認為這並不能稱作反彈，僅是市場正在喘息，並警告油價可能再度轉為負值。

本週以來受到疫情導致全球供應過剩，加上儲油空間嚴重不足，從西德州中質原油 (WTI)5 月合約首度跌至負值，到 WTI 6 月合約隔日暴跌 42%，原油期貨備受重創，布蘭特原油期貨也在一夜間跌至近 20 年新低水平。

不過就在昨 (22) 日，WTI 6 月合約飆升 19％，並收於每桶 13.78 美元，市場分析將其歸因於波斯灣緊張局勢，因美國總統川普表示若伊朗持續騷擾美國船艦，威脅要擊沉伊朗砲艇。

(圖：CNBC)

Vanda Insights 創辦人 Vandana Hari 表示：「我甚至不稱這叫反彈，我認為這是石油價格正在喘息。」 她認為地緣政治因素對於市場影響較小，在需求端和儲油空間的根本問題尚未解決之前，油價都將承受龐大壓力。

ANZ Research 策略師 John Bromhead 也表示，有關川普下令海軍擊落伊朗砲艦的消息可能是激起油價反彈的火花，但也只是曇花一現，因爲在需求疲軟及庫存持續增加的情況下，全球環境並不好。

台北時間週五 (24 日) 凌晨 0:28，布蘭特原油期貨上漲 10.46%，暫報每桶 22.50 美元，WTI 原油期貨上漲 29.17％ ，暫報每桶 17.80 美元。

相反的，Hari 認為全球封鎖狀態是導致油價承壓的關鍵因素，由於當前疫情持續造成人員傷亡，需求情緒已變得更加消極，這將繼續傷害油價。

「不管是感染曲線較平坦，還是感染率持續回升的國家，我們所能觀察到的是這個世界整體的樣貌，而目前看來，這世界還無法擺脫疫情大流行和封鎖措施。」Hari 稱道。

油價再次轉負？

由於許多國家依舊採取封鎖措施，石油需求遭受重大衝擊，反之石油供應正急速增加，導致主要儲油空間幾乎耗盡，貝萊德 (BlackRock) 預計，位於美國石油重鎮庫欣的儲油空間將在 5 月中前滿載。

分析師認為，除非短期內減產，否則有限的儲油能力可能對油價構成壓力，甚至可能使 WTI 6 月期貨價格達到負水平。

經濟學人智庫 (EIU) 能源首席分析師 Peter Kiernan 表示：「鑑於儲油問題持續困擾市場，短期內這種情況可能持續，本週出現的負油價情況可能會在 WTI 6 月合約中再度重演。」