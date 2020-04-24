小摩警告：3100億美元小企業貸款很快會見底

週四 (23 日) 美國眾議院通過 4840 億美元的刺激法案，再次為小型企業貸款追加 3100 億美元的資金，然而摩根大通 (JP Morgan) 警告，新一輪「薪酬保護貸款計畫」(PPP) 亦持續不久，建議小型企業申請其他銀行貸款。

據《CNBC》獲得的文件顯示，小摩週三 (22 日) 透過電子郵件向數名申請 PPP 貸款計畫的客戶表示，儘管聯邦政府批准貸款計畫的新資金，但該行擔心「資金可能很快再次用完」

自 4 月 3 日以來，摩根大通已被大量的貸款申請要求淹沒，累計貸款總額超過 400 億美元，該行將貸款申請進度劃分為四個階段，那些貸款申請進度還在第一階段的小型企業，都收到小摩寄發的電子郵件。

小摩向客戶表示：「您的貸款申請進度還在第一階段，還有許多在您之前的申請等待批准，您可以決定是否嘗試向其他貸方申請」

小型企業客戶抱怨說，包括小摩在內的銀行對 PPP 計劃的申請處理速度緩慢，不少民眾在得知第一輪 PPP 貸款計畫的 3500 億美元資金迅速用光後，相當憤怒不平。據悉，能進入資本市場的上市公司，比小企業更有機會申請到貸款。

眾議院批准第二輪 3100 億美元的 PPP 資金以前，市場專家就曾表示，新一輪的貸款計畫資金也只能持續幾天，銀行已經積累過多貸款申請，等到該項計畫重新開放後，銀行就會透過小型企業管理署 (SBA) 遞交。

若企業客戶重新選擇其他銀行申請，可能會面臨困境，因為許多貸方傾向優先選擇自家銀行的客戶，而將新的申請人排在最後。

小摩上週表示，他們已經從需要資金的客戶中，取得總額 260 億美元的貸款。