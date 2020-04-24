恢復生產！ 北美各大車廠將於5月初重啟

北美多間汽車大廠因疫情影響已經停工停產 1 個多月，不過各大車廠陸續在近日表示，將於 5 月初恢復北美生產，響應美國總統川普重啟經濟的呼聲。

通用 (GM-US) 週四表示，他們正考慮召回部分員工，為北美工廠恢復生產做準備，估計產線最快會在 5 月 4 日開始重啟。

知情人士透露，福特 (F-US) 同樣考慮讓員工在下週重回崗位，為重啟生產做準備，福特尚未確定恢復生產的日期，而飛雅特克萊斯勒 此前表示希望在 5 月 4 日恢復北美生產。

福斯計劃於 5 月 3 日重啟其田納西州工廠。戴姆勒復工更早，該公司日前表示，戴姆勒計劃於 4 月 27 日重啟阿拉巴馬工廠的 SUV 產線。

美國多家車廠均在 3 月份停產，車市買氣低迷，通用 (GM-US)、飛雅特克萊斯勒 (FCA) 第 1 季銷售都比市場已然低迷的預測還要差，從福斯、本田到現代等車廠在內，3 月銷售降幅都超過 40%。

如今多家車廠將於 5 月恢復生產，也為美國車市帶來一絲曙光。

美國汽車工會 (UAW) 總裁 Rory Gamble 表示，他們已和底特律三巨頭討論恢復生產事宜，會談內容著重在加強防疫措施，強化車廠員工信心。

日本車商亦於 5 月恢復北美生產

此外，豐田 (7203-JP) 週四宣布，其北美車廠將從 5 月 4 日開始逐步恢復生產，並且將落實防疫，啟動新的安全保護措施。不過豐田指出，他們估計 5 月份的生產將放緩，公司目前仍不確定墨西哥的工廠何時恢復生產。

豐田北美行政主管 Chris Reynolds 表示，在可預見未來內，產量無法恢復正常水平，不過他預計 5 月下旬的產量有望增加，以滿足消費者需求。

本田 (7267-JP) 週四表示，則將其北美工廠關閉時間再多延長一週，持續至 5 月 8 日，連帶延長許多員工的無薪假，本田的北美工廠從 3 月 23 日就已開始停產。

上週，日產 (7201-JP) 亦宣布其美國車廠將停工至 5 月中旬，而速霸陸 (7270-JP) 則計劃在 5 月 11 日重啟其美國印第安納州組裝工廠的生產。