郭明錤上修AirPods Pro出貨量 長電、立訊、歌爾沾光

天風國際分析師郭明錤周五 (24 日) 發表報告指出，受到新冠肺炎疫情影響，第二代 AirPods 的需求明顯下滑，但 AirPods Pro 需求反而提升，預估算第二代 AirPods 與 AirPods Pro 在第一季的出貨量分別約為 1800 萬～2000 萬副與 600 萬～700 萬副。

同時，第二代 AirPods 的需求受到 AirPods Pro 替代效應與肺炎疫情爆發影響，預測在第二季將出現 35%～40% 季衰退，達 1100 萬～1300 萬副，低於市場共識的季成長。

至於 AirPods Pro 則受惠於換機需求、新設計與新功能，因此預估在第二季將出現 60%～70% 的季成長，達 1100 萬～1300 萬副，優於市場共識的保持不變。

全年預估

郭明錤團隊預估今年第二代 AirPods 出貨量約 5000 萬～5500 萬副，低於疫情爆發前市場共識的 8500 萬～9000 萬副，與疫情爆發後的 7500 萬～8000 萬副。今年第二代 AirPods 出貨量占整體約 50%～60%，低於市場共識的 70%～75%。

至於 AirPods Pro 方面，則是預估出貨量 3500 萬～4000 萬副，明顯高於市場共識的 2400 萬～–2600 萬副。今年 AirPods Pro 出貨量占整體約 40%～50%，超出市場共識的 25%～30%。

整體而言，郭明錤指出 AirPods Pro 需求增加無法抵消第二代 AirPods 需求衰退，因此預測 2020 年 AirPods 系列出貨量約 8000 萬～9000 萬副，低於疫情爆發前市場共識的 1 億～1.2 億副，及疫情爆發後市場共識的 9500 萬～1 億副。

(圖片: AFP)

AirPods 新品與組裝廠商的預測

郭明錤表示頭戴式的高階產品在約 2020 年中期進入量產，預估歌爾聲學為獨家供應商，而非市場共識的致伸。

第三代 AirPods 在 2021 年上半年進入量產。內部設計最大改變為捨棄第二代 AirPods 採用的軟硬板 + SMT 改採 SiP。因第二代 AirPods 需求衰退，所以認為 Apple 會提早推出此產品。立訊精密則為此產品的主要供應商。

第二代 AirPods Pro 預估在 4Q21～1Q22 進入量產，此產品將沿用 AirPods Pro 的 SiP 設計。歌爾聲學可能為此產品的主要供應商。

至於市場期待的今年下半年新款 AirPods，郭明錤認為較大機率是 Beats 新機型。

郭明錤指出在第二代 AirPods 與 AirPods Pro 出貨量一升一降，及新產品的技術改變下，指出供應商營運的變化。

首先，只出貨給 AirPods Pro 的供應商為最大贏家，關鍵供應商包括長電科技 (SiP)、Amkor (SiP) 與 Varta (鈕扣電池)。他認為 AirPods Pro 出貨優於預期，可能讓 SiP 與鈕扣電池將成為高階 TWS 重要趨勢。

其次，第二代 AirPods 之高單價的軟硬版供應商為最大輸家。因 2020 年第二代 AirPods 出貨量不如預期，且第三代 AirPods 將改用 SiP，因此軟硬版供應商的 TWS 事業營收與獲利在 2020 與 2021 年將受到衝擊。供應商包括華通、燿華與 Yongpoong。

而組裝廠商方面，對立訊精密與歌爾聲學正面看法不變，但他預測英業達 AirPods 出貨比重自今年第三季開始將大幅降低至 0%～5%。

同時，預估立訊精密的 AirPods 事業績效因單價及市占的提升能擊敗市場預期，主要在於 AirPods Pro 出貨價高於第二代 AirPods 約 25%～35%，且立訊可分食英業達的市占。

至於郭明錤看好歌爾聲學的因素有三點：一、今年第二季與第三季開始出貨高單價 AirPods Pro；二、為頭罩式機型獨家供應商；三、越南生產進度超出預期有利於提升市占。

