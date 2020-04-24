為何美國零售業期待的景氣回暖將落空？4理由說明

苦悶的美國零售業者無不期待，等到疫情過去，業績能像疫情最初爆發的中國一樣大幅反彈。Coresight Research 執行長 Deborah Weinswig 表示，中國消費者回歸，壓抑已久需求轉變成購買行為，但美國零售業卻無法等到同樣的好光景。

《CNBC》報導，Weinswig 舉四個因素解釋，為何美國美國零售業期待的復甦將落空。

中國春節消費推遲

戴著口罩的民眾逐漸回到中國商店購物，購買化妝品、新衣服，因為新冠肺炎疫情大流行正好碰上農曆春節，多個城市封鎖，人們也推遲消費。

PwC 美國零售和消費部門主管 Steve Bar 說，農曆春節是中國消費者最願意打開錢包購物的時候，而他們今年的需求積壓已久。

國際旅行仍停擺

中國重啟經濟活動後，精品業業績強勁，LVMH 大陸門市 3 月恢復營業出現人潮，旗下大部分品牌在 3 月後半的中國業績與去年同期相比恢復成長，有些品牌 4 月目前為止的銷售勁增逾 50%。

但美國精品業景氣回暖需要一段時間，國際旅行停擺是一大因素。陸客是美國百貨業和精品業的消費主力，Tiffany 曾說，外國觀光客占美國銷售額的比率略高於 10%。但現在，中國遊客哪也不能去。

美國關店時間比中國久

美國零售門市停業時間，自 3 月 13 日起算起已經進入第六周，時間略比中國長。Coresight 統計，中國零售商店停業時間大約四個禮拜，蘋果 (AAPL-US)、Uniqlo、Lululemon(LULU-US) 的門市在 1 月 19 日到 2 月 16 日間關閉。

這可能對美國零售業造成長遠的影響，例如有些商店永久停業，或消費者愈來愈習慣在網路上購物。

Coresight 預測，美國零售門市至少到 5 月 10 日前仍會處於關閉狀態，而這還是比較樂觀的看法。比較可能發生的情況是，大部分零售商店到 6 月仍無法復業。即使恢復營業，也很難判斷民眾的消費行為。

美國失業激增

美國過去五周累計有 2650 萬人申請失業救濟金，抹去自 2009 年經濟衰退以來的所有就業成長，沒有薪水代表消費者不願前往購物中心。相比之下，中國今年前兩個月約 500 萬人失業。

根據美國商務部，3 月零售銷售減少 8.7%，是 1992 年開始編纂數據以來最大降幅，4 月數字可能惡化。