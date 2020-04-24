【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 週四在市場對於石油減產的預期，油市持續回升，加上美國上週初請失業金人數連續三週下滑，激勵美股早盤勁揚，道瓊一度漲逾 1.6%，但 WHO 官網意外發布，「瑞德西韋」中國臨床試驗失敗，吉利德 (GILD-US) 驟跌，美股震盪拉回，終場美股四大指數漲跌幅介於 - 1.04%~+0.17%；亞馬遜 + 1.52%； Alphabet+1.01%；蘋果 - 0.39%；埃克森美孚 + 3.21%；高通 - 1.17%；台積電 ADR- 0.56%。

2. 在週三原油期貨價格大幅收高，美股大漲下，週四台股以上漲 62 點的 10370.13 點開出後，持續走高挑戰 5 日線壓力，早盤台股最高來到突破 5 日線的 10462.70 點，隨後在美股期貨小跌下使台積電走軟，也使得指數震盪走低一度翻黑，不過在防疫、LED、MOSFET、宅經濟等族群走強下指數震盪走高，台股終場以上漲 58.77 的 10366.51 點作收，漲幅 0.57%，成交金額 1552.33 億元。三大法人合計賣超 33.46 億元，外資賣超 39.60 億元、投信買超 13.78 億元、自營商賣超 7.65 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價漲量增，有利指數突破 5 日線反壓。

(2) 均線：站上 10 日線，若能突破 5 日線則短線轉強，將有機會再次挑戰季線反壓。

(3) 技術指標：4/21 KD 死亡交叉， K、D 值向下修正且仍在 50 以上，但 K、D 開口略為縮小，留意是否出現黃金交叉買訊。

4. 櫃買指數上漲 0.91%，收在 131.08 點，突破 5 日線短線轉強，將機挑戰季線反壓。支撐約 127 點附近，壓力為 133.05 點附近。

5. 觀盤重點：指數站上 10 日線，若能突破 5 日線則短線轉強，有機會再次挑戰季線反壓，短線可留意防疫、LED、MOSFET、宅經濟股等。

6. 消息人士透露，蘋果計劃從明年開始銷售搭載自家晶片的 Mac 電腦，取代目前使用的英特爾晶片，新的晶片將以 iPhone 使用的晶片為基礎，並由 2330 台積電負責代工。

7. 新冠肺炎正在影響全球市場，但電信商對 5G 布建腳步仍穩健向前當中。法人指出，目前華為除了大啖中國 5G 商機之外，歐洲訂單也正在進行當中，因此看好直接攻入華為 5G 基礎建設供應鏈的矽力 - KY（6415）2020 年全年將可望至少賺進三個股本，獲利可望再度改寫新高表現。

8. 手機晶片大廠聯發科（2454）傳出捷報，5G 晶片「天璣 800」，首發產品為中國大陸品牌廠 OPPO 的 5G 雙模新機 A92s。新機種預計將於 4 月 29 日開賣，外界預期相關出貨可挹注聯發科本季業績。聯發科將於 28 日召開法說會，除公布首季財報，預期也會揭露本季的營運展望，及對於整體 5G 手機市場的看法。