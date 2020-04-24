下周摩台周選結算撞期 外資轉向狙擊金融 葫蘆賣啥藥？

台股昨日上沖下洗「跳恰恰」，5 日線與 10 日線兩條短均線，成為多空角力重點。如以整數關卡來看，則是 10300 與 10400 點 2 個整數位置。值得留意的仍是外資動向，外資回補台積電等電子權值股，但卻轉向狙擊金融。而下周三又將出現的摩台指結算與周選擇權結算「撞期」，仍需留意外資葫蘆裡賣啥藥？關鍵點位仍為 10324、10359、10422 點。

多方如欲搶回短線控盤權，當務之急必須儘速站穩 10400 點關卡，兩端哨站為 10388 與 10422 點，站穩 10422 點之後，才有機會續往季線挺進。其中中途站為 10456 點。闖過 10456 點，才有機會重新發動攻勢，續往 10500 點與 10544 點挺進，過關之後才能續往 10500 點之上挺進。如未能站穩 10388 點，多方轉向防守 10300 點，重要觀察位置為 10359 點，10300 點兩端哨站為 10324 點與 10275 點，如棄守 10275 點，短線上空方稍居上風，則須提防續往 10237 與 10200 點回測。10200 點下方最重要守護區為 10172 點，如再棄守 10130 點，正式進入月線保衛戰。10100 點下方守護區為 10085 點，棄守則提防進入萬點保衛戰。

台股昨日電子三王等權值股，表現並不差，盤後觀察外資籌碼，外資將賣超狙擊對象轉向金融，電金不同調，短多也難發揮，使得指數暫時維持區間盤整。不過外資此一動作，可視為摩台指結算轉倉相關的準備動作，下周開始進入轉倉高峰，現貨調整布局完成後，再進行指數的結算作業。而下周三剛好又是周選擇權結算，內資莊家加上外資控盤，近日更需提防盤中上沖下洗，震盪幅度加劇。

上市櫃公司首季財報，近日陸續開始出爐，績優生大多會提前公告，因此愈接近 5 月中旬，報佳音的公司會愈來愈少。這也將影響法人的持股調整動作。但投資人除了留意首季財報數字之外，對於第 2 季的展望，更是觀察重點，畢竟目前全球仍未脫離武漢肺炎疫情的暴風圈。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)