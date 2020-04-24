【車壇花絮】超乎想像！保時捷方向盤20年進化史

在賽車運動中，方向盤相較其他零組件更能彰顯賽車運動持續的發展與進化軌跡。上世紀中葉，源自 Porsche 量產跑車的方向盤首次安裝於賽車上，就連傳說中的利曼 Porsche 917 賽車上，也找不到任何一個按鈕或顯示功能。

(左)1954 年 Porsche 550 Spyder 方向盤與 (右)2020 年 Porsche 911 RSR-19(l-r) 方向盤。

Porsche 賽車部門總監 Pascal Zurlinden 闡述：「儘管讓人難以置信，但方向盤的開發直到 2000 年才有快速的進展。自此，方向盤的變革與演進是顯而易見的。」短短 20 年內，真皮方向盤進化成為超級多功能控制中心。最新 Porsche 911 RSR 的方向盤上具備 30 種功能供駕駛者差遣；啟動特定組合後，更可開啟其他進階功能。在 Weissach 廠區的研發團隊裡，兩位專家致力於尋找新的解決方案，以提供更多功能選項，並提升舒適性。

1964 年 Porsche 356 C 方向盤。

如同客廳裡的電視遙控器

Porsche 品牌大使、曾獲 2016 年世界跑車錦標賽冠軍的德籍職業賽車手 Timo Bern-hard 談起早年難忘的經驗：「1999 年，我擔任 Porsche 青少年車手參與了 Carrera Cup 賽事，當時的方向盤上沒有按鈕、沒有無線電、沒有換檔撥片、沒有維修站限速器，我們只能沿著 Pit 維修站的車道行駛，眼睛同時必須緊盯著車速錶。」Timo Bernhard 長期從事賽車運動，更親身見證了方向盤技術發展的突飛猛進。2001 年，Cup-Porsche 超級盃錦標賽在方向盤上配備一組無線電按鈕，至 2004 年，參加美國利曼系列賽的 Porsche 911 GT3 RSR 賽車上的控制功能已增加至 6 組。當時將開關與按鈕設置於經過改裝的市售賽車方向盤上。這個階段的佈局僅發揮次要的作用。

1971 年 Porsche 917 方向盤。

隨著時間推移，方向盤研發領域持續不斷進步，設計的重要性也逐漸提升。功能的佈局和整合成為優先考量因素，為使駕駛者能盡可能直觀地使用這些功能，Porsche 賽車部門總監 Pascal Zurlinden 強調：「如同在家裡看電視一般，電視遙控器不斷升級，新增的按鈕、功能應用、亞馬遜 Prime 等都在不斷升級，迅速熟悉功能操作很快成為第二本能。如果我拿到同一品牌但不同型號遙控器，我馬上就知道如何使用它，這也是我們在 Porsche 的做法。因為整體佈局總是遵循著相同的邏輯，所以賽車手能無縫接軌地從一款車型切換至另一款。」

1986 年 Porsche 962 方向盤。

指尖上的勝利

賽車手在決定控制裝置的佈局上扮演重要腳色，在開發階段提供至關重要的意見，以確保最佳人體工學設計。第一步是定位最重要的四個功能：進站限制器、全場黃燈按鈕以及引擎和無線電的開 / 關按鈕，其他的操作功能則按照優先順序表進行添加。過程中，研發團隊必須考慮到某些功能必須通過指定的組合來啟動 ─ 類似於電腦上的 Ctrl+Alt+Del 組合鍵。

1998 年 Porsche 911 GT1 方向盤。

2000 年 Porsche 911 GT3 Cup(996) 方向盤。

曾在美國科羅拉多州雲端競速賽事中四度奪冠的法國賽車手 Romain Dumas 回憶 2012 年一次特殊情況：「在賽事進行的當下，正確的按鍵佈局和最佳的操縱就手度是至關重要，當時我駕駛著 Porsche 911 GT3 R 賽車馳騁於 Pikes Peak 派克峰賽道上，準備迎接勝利，經過下雨後開抵海拔較高的路段則下起大雪，我就在那裡失去得勝先機。為什麼？由於方向盤上安裝了一組雨刷控制按鈕。必須按下一秒鐘以啟動間歇性雨刷功能，而後再長按三秒鐘保持持續作動，這實在太複雜了。派克峰上彎道一個接著一個，當我把雨刷調至正常作動時，我已經失去了太多的時間」。類似的前車之鑑，讓人們在研發過程中產生了決定性的反思。

2004 年 Porsche 911 GT3 RSR 方向盤。

只需一條線即可實現

近期，賽車手從研發初期就積極參與佈局設計的過程，並且共同編寫操作指南。Porsche 911 RSR 原廠手冊中有關方向盤的說明共有 27 頁，保時捷車隊澳洲車手 Matt Camp-bell 表示：「方向盤功能很容易記憶，讓車手完全專注於駕駛；由於我們有機會在開發過程中提供意見，方向盤的變革與演進速度驚人；身為保時捷賽車手，我們主要參與耐久賽事，不僅需要直觀的操作方式，且須盡可能地減少體能消耗，這是我們在開發新方向盤佈局設計時的一貫目標。」為客戶量身規劃的運動賽事也需要花費大量的心思和精力，比如 Porsche 911 GT3 R 的方向盤，就必須讓原廠車手和業餘賽車手都能輕鬆使用，因此在研發過程中找到可接受的折衷方案相對重要。

2016 年 Porsche 919 Hybrid 方向盤。

2019 年 Porsche 911 GT3 R 方向盤。

過去數十年，方向盤在操作和功能上都有明顯進化，形狀與材質也不斷革新。從實木製成的圓形方向盤至鋼製圓環，進而演變為控制器 ─ 其形狀接近水平的八字形，堪比現代飛機的搖桿。Porsche 賽車部門總監 Pascal Zurlinden 表示：「當比較傳統方向盤和最新方向盤時，由於鋁和碳纖維材質的應用，最新世代的方向盤儘管搭載所有操作控制器、顯示幕與電子裝置，卻較傳統方向盤重量更輕。現代賽車駕駛艙中的轉向部件可以輕鬆拆卸，讓駕駛可以快速安全地進出車輛，至於方向盤和汽車的電子裝置間的連接，則是通過所謂控制器區域網路 (CAN Interface) 的車用匯流排進行傳遞，龐大的數據與指令只需通過一條線向兩個方向流動。科技進化至今，成果令人驚艷。」

【本文經授權，轉載自鏡週刊，不開放合作夥伴轉載】

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