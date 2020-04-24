中鋼今年股東會紀念品出爐 「鯨彩都繪抗菌鋼杯」5月底開放領取

中鋼 (2002-TW) 今 (24) 日公開今年股東會紀念品，因應疫情，推出「鯨彩都繪抗菌鋼杯」，預計 5 月底開始領取，中鋼強調，秉持鼓勵國內優質廠商的理念，今年股東會紀念品相關製程及材料均由國內廠商製作，引領創造內需。

中鋼表示，此次抗菌鋼杯杯體，採用中鋼與唐榮 (2035-TW) 合作開發的抗菌不銹鋼材質，通過日本 JIS Z2801 規範之抗菌檢測標準，經檢測多種常見病菌 (如大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等)，其抗菌率可達 99% 以上，符合乾淨、衛生及健康的訴求，且由於重量輕巧，便於隨身攜帶盛裝飲品飲用。

杯套材質為食品級矽膠，圖案採鯨魚動態的兩面式設計，象徵高雄海洋之都及台灣海島國家的活力，此外，鯨魚對於減少大氣中的碳及海洋生態有很大貢獻，本次紀念品中採用鯨魚圖案，亦表達中鋼對於節能減碳及環境保護的重視。

紀念品外包裝紙盒拆開後沿虛線剪下，也可做為筆筒或辦公用品收納盒再利用，兼顧實用性及便利性。

中鋼股東常會受託代理期間為 5 月 27 日至 6 月 4 日 (例假日除外)，限 1000 股以上的股東領取，領取地點詳載於開會通知書；未於受託代理期間交付委託書之股東或持股未滿 1000 股之股東，可透過電子投票方式或於股東會當天親自出席股東會領取紀念品。

中鋼也呼籲，在 COVID-19 新冠肺炎防疫期間，股東們應多加利用台灣集中保管結算所之「股東 e 票通」股東會電子投票平台或手機 APP，進行電子投票行使表決權，預定 5 月底開始領取紀念品，股東們佩戴口罩並保持社交距離，確實做好防疫措施。