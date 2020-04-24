客戶詢問度高 佰鴻UVC LED已送樣本季可望量產

LED 廠佰鴻 (3031-TW) 中國產能復工率已達 8 至 9 成，雖然復工後需求持穩，但訂單能見度不高，目前靈活調配產能因應，對第 2 季營運審慎樂觀看待，仍得觀望疫情後續發展；UVC LED 封裝方面，處送樣階段，客戶詢問度高，有機會在第 2 季量產。

佰鴻目前 9 成以上產能在中國東莞，在 2 月 10 日復工後，產能利用率已逐步拉升，目前復工率達到 8 至 9 成。佰鴻表示，復工上沒有太大問題，但近來需求能見度不高，產能也依據訂單量做調配，適度縮減產能。

佰鴻目前歐美地區、中國與台灣廠商，營收占比各約 3 成左右。佰鴻表示，中國需求已稍微回溫，但歐美市場受肺炎疫情影響，訂單能見度較低，惟目前未出現客戶遞延訂單的情況，後續還要再觀察。

從應用來看，以家電、安控等電子產品 LED 元件應用需求較佳，SMD 模組需求仍持穩，但模組端客戶較貼近下游需求，拉貨轉趨保守，過去訂單能見度多為 3 至 6 個月的長單，近來則縮短至 1 個月，需求能見度不高。

展望本季，佰鴻表示，由於需求能見度不高，對產能的調配靈活性得更高，若疫情控制住，5、6 月營運可望越來越好，但仍得觀望疫情發展，雖對第 2 季相對樂觀，還是得謹慎看待。

UVC LED 封裝技術方面，佰鴻去年已開發完成，目前正在送樣階段，客戶詢問度很高，送樣家數多，但都是小量需求，若送樣順利，有機會在第 2 季量產。