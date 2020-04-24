〈瑞儀法說〉Q1純益7.15億元年減近5成 EPS 1.54元

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (24) 日舉辦線上法說，公布第 1 季財報，稅後純益 7.15 億元，季減 6.44%、年減 49.9%，每股純益 1.54 元，受疫情影響，為近 2 年低點，瑞儀表示，2 月復工後積極與客戶協調出貨，目前中國廠復工率已達 9 成以上。

瑞儀第 1 季營收 85.67 億元，季減 35.24%、年減 42.34%。毛利率 12.91%，季減 5.66 個百分點、年減 3.88 個百分點；營益率 6.29%，季減 7.28 個百分點、年減 5.26 個百分點；稅後純益 7.15 億元，季減 6.44%、年減 49.9%，每股純益 1.54 元。

瑞儀表示，第 1 季受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，加上各國陸續實施區域管制，造成企業停止生產，導致第 1 季營運低預期，但目前中國各廠復工狀況已達 9 成以上。

車載產品方面，瑞儀指出，將加速通過車載面板認證出貨，預期今年車載產品將有顯著成長，另一方面，受疫情影響，遠距教學、居家上班需求增加，平板、筆電需求也顯著成長，有助瑞儀今年營運。