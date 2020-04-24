高雄氣爆案二審改判無罪 榮化李謀偉：避免悲劇再發生

高雄氣爆今 (24) 日二審宣判，榮化總裁李謀偉等 6 人、華運倉儲 3 人，一審全重判，二審逆轉改判無罪，對此，李謀偉表示，謝謝法院無罪判決，高雄氣爆是難以抹滅的悲劇，將盡一切努力，避免類似悲劇再度發生。

6 年前的高雄氣爆事件，造成 32 死及 321 人輕重傷，一審包括高雄市政府官員、榮化、華運倉儲共 12 名被告，被依業務過失致死罪起訴，判 4 年至 4 年 10 個月不等徒刑；不過，今日二審結果逆轉，李謀偉等 9 人獲判無罪，前高雄市府秘書長趙建喬等 3 人，則依業務過失致死罪，判 2 年 6 個月至 3 年 6 個月徒刑。

對於判決結果，李謀偉發布聲明表示，謝謝法院的無罪判決。高雄氣爆是難以抹滅的悲劇，會盡一切努力，與政府相關部門及業界合作，引進國際先進的技術和經驗，找出工安管理隱藏的漏洞並改善之，避免類似悲劇在台灣再度發生。

李謀偉並說，自己與其他被告同仁，已啟動財團法人高雄市關懷氣爆受難者社會福利基金會籌設，以便補助受難者碩士以上學位進修、職業訓練經費，及鼓勵受難者對社會公益的參與，藉以補足善款與公部門未予協助的部分，並延續榮化志工隊精神，持續陪伴受難者與家人，幫助他們重新出發。