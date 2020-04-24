傳瑞德西韋中國臨床失敗 中化生、台耀、旭富股價受重擊

外媒報導，世界衛生組織 (WHO) 意外曝光，美國藥廠吉立亞醫藥 (Gilead Sciences) 的藥物瑞德西韋 (Remdesivir)，傳出在中國進行冠狀病毒臨床試驗失敗，利空影響下，台原料藥廠中化生 (1762-TW)、台耀 (4746-TW)、旭富 (4119-TW) 等今 (24) 日股價紛紛遭受重擊。

中化生與台耀一開盤隨即被打入跌停，雖然跌幅較為收斂，但中化生盤中仍有逾半根跌停、台耀跌幅約 4%；旭富同樣在盤下，也有 1.8% 的跌幅。

金融時報 (Financial Times) 報導指出，WHO 意外公布瑞德西韋在中國的早期臨床報告，試驗顯示，抗病毒藥物瑞德西韋未改善患者病情，或降低血液中病原體的存在。

據報導，臨床試驗總共有 237 名患者，其中 158 人施用瑞德西韋、79 人為對照組；使用瑞德西韋的患者死亡占 13.9%，而對照組接受一般治療的死亡患者占 12.8%，顯示使用該藥物與患者病情好轉或惡化並無關聯。

WHO 強調，該臨床報告作者提供文件初稿、意外在官網上發表，第一時間已將文章刪除，此報告正在接受審查，並等待最終版本。

美國藥廠吉立亞醫藥則發表聲明，由於該研究參與患者數量不足而被提前終止，無法得出統計學意義結果，因此不具有參考價值，且研究結果尚無定論。