〈群益期貨〉封鎖+撒錢讓油跌股市漲 而重啟經濟後的效應呢？

4 月 8 日之後日本宣佈進入緊急（或封鎖）狀態，隨即大手筆地發佈 108 兆日圓振興經濟方案（佔 GDP 的 20%）及增購 18 兆日圓公債；在美國各州別陸續宣佈進入緊急狀態後，美國聯準會亦推出 2.3 兆美元的新刺激方案。

市場當時出現的現象是油價跌，股市漲（改變了之前同漲同跌的走勢），這種現象算是合理的。以封鎖加上撒錢的現象，封鎖進一步壓縮石油的消耗，而撒錢則推動金融商品的回升；下一步經濟將開始重啟，德國 4 月 20 日重啟經濟，美國 4 月 27 日德州也將重啟，情況將會有所改變。

美國參議院表示在 5 月 4 日評估刺激經濟方案的效用之前不會再多給錢，第四階段的振興方案至少也需等到 5 月 4 日以後。在經歷了 4 月 20 日負油價的震憾後，經濟重啟將帶動石油的需求，而撒錢到了一階段因缺乏新的資金挹注，可能造成油漲，股跌或轉入震盪的走勢。

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