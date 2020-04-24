聯發科推動科技人才扎根 捐贈全台逾4000組程式套件

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 教育基金會今 (24) 日指出，已與新北市教育局簽定合作計畫，配合 108 課綱科技領域，捐贈新北市 500 套物聯網教學套件，累計全台已捐贈超過 4000 套教材，持續推動科技人才扎根。

聯發科表示，公司教育基金會自 2018 年起推動「STEAM 教育扎根計畫」，與各縣市政府教育局合作，共同承擔 108 課綱上路後備增的師資需求，並針對國小到高中的師資進行物聯網教育增能培力。

新北市也自 2018 年起，展開初階自主培訓近 100 人次教師物聯網應用，預計今年將培育 700 名師生。

聯發科教育基金會張垂弘執行董事表示，科技人才對台灣經濟發展極為重要，2001 年起，基金會已投入超過 18 億元在人才培育及社會創新，10 年間已陪伴 1.8 萬位師生進入科展領域，近年也與台灣科教館合作，培育高中 AI 人才等。

聯發科認為，STEAM 教育是世界教育的趨勢，也是下一個世代需要具備的關鍵能力，公司樂於以企業的能量投入教育基礎工程，期待 5 年內將程式教育觸角擴大至 15 個縣市，全面提升國內師生程式能力，運用科技知識的力量，驅動更好的未來。