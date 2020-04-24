〈每日外資外匯觀點〉歐元區經濟大萎縮 美元升值還在歐元傷口灑鹽

國際油價歷經史詩級暴跌後，連續兩天展開報復性反彈，金價彈升至 1730 美元附近，市場風險情緒回升；不過在瑞德西韋臨床試驗失敗的消息傳出後，對疫情擔憂的情緒再度瀰漫，周五美元穩步挺進 100.7，非美貨幣漲跌不一，市場關注今晚公布的美國耐用品訂單數據。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

在疫情方面，全球累計確診病例數已經突破 271 萬，累計死亡病例超過 19 萬，美國累計確診病例突破 88 萬，累計死亡病例接近 5 萬。

凱投宏觀的亞洲分析師 Julian Evans Pritchard 表示，對疫情衝擊經濟的樂觀預測是未來一周得到控制，脆弱的中小型企業員工可以保住工作，消費者支出因需求的上升迅速反彈，然後幫助自雇者和中小企業賺回之前的損失。

不過，美國周四公布截至 4 月 18 日為止當週，首次申請失業救濟金 442.7 萬人，累計過去 5 週以來，美國初領失業救濟金人數達到創紀錄的 2645 萬人，為大蕭條以來美國勞動力市場最嚴重的衰退，最新數據反映出 4 月失業率可能達到 20% 左右，為 2009 年經濟衰退後 10% 峰值的兩倍。

美國西岸銀行的首席經濟學家 Scott Anderson 指出，美國經濟正以所未有的速度和規模失去就業崗位，這相當於一場全國性的自然災害。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

在歐元方面，FXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 表示，歐元區 4 月 HIS Markit 綜合採購經理人指數 (PMI) 跌到 13.5，刷新歷史新低紀錄，顯示歐元區服務業和製造業都出現了收縮，投資者對歐元的興趣急劇下降，不斷升值的美元更在傷口上撒鹽，歐元兌美元周五亞洲盤交易時間跌至四周新低 1.0760 以下。

美國銀行全球研究部分析師表示，由於大多數歐元區經濟體仍處於封鎖，武漢肺炎 (COVID-19) 新增確診數雖下降，但確診數依舊偏高，預估今年歐元區實際 GDP 將下降 7.6%，第二季和第三季歐元兌美元下看至 1.02。