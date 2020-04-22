〈每日外資外匯觀點〉無差別拋售資產再現 還是美元最避險

周二「負油價」風暴仍未停歇，布蘭特原油崩跌超過 20%，WTI 六月合約一度跌到個位數，除了美元指數仍舊持穩在 100 之上，似乎一切資產都遭到無差別拋售。今天市場持續關注全球疫情發展及原油市場動向。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

保德信金融集團市場策略師 Quincy Krosby 表示，先之前表現良好的資產出現回檔，投資者伺機獲利了結，需要觀察的是這些回檔在近期漲多之後的盤整，還是進入另一個起跌點？

歐美股市和油價大跌之際，黃金也遭到恐慌性拋售，在投資者急於套現以彌補其他資產的損失下，金價一度跌破 1660 美元，因投資者急於套現，以彌補其他資產的損失，美元指數則一枝獨秀站穩 100 之上，並企圖挑戰 100.3。

Action Economics 董事總經理 Jonathan Coughtrey 指出，本周油價大跌令市場恐慌，儘管部分經濟體正開始解除封鎖，但回復正常經濟的道路顯然很漫長。

FXTM 分析師 Lukman Otunuga 認為，油價歷史性的暴跌，以及市場對全球經濟嚴重衰退的擔憂加劇，可能會引發另一波資金需求，隨着美元升值，金價將面臨下行衝擊。

安保資本投資策略師 Shane Oliver 表示，油價創新低，須提防企業受衝擊而引爆的破產潮，若股市持續下跌，作為避險貨幣的美元可能上漲，在此情況下，唯一能限制美元上漲的因素是聯準會的量化寬鬆力道超過全球其所有央行。

道明銀行外匯策略主管 Ned Rumpeltin 表示，疫情爆發以來，外匯市場主要是由美元驅動的；在英鎊方面，英國脫歐風險重新升高，將是決定英鎊走勢的關鍵因素，甚至超過疫情的直接影響。