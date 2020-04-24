三月大逃殺！對沖基金災情慘重 資產規模降至不到3兆美元

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，三月全球市場重挫，投資人對風險承受度大受打擊，紛紛自對沖基金撤出資金或承受虧損，數據供應商 eVestment 的數據顯示，全球對沖基金資產規模跌破 3 兆美元，為 2014 年四月以來首見。

eVestment 的數據顯示，投資人三月撤出資金的規模比投入規模多出 241 億美元。約有 80% 的管理期貨基金受到淨贖回打擊，約 66% 的宏觀對沖基金和 63% 的多戰略對沖基金也遭受同樣衝擊。

另外，對沖基金研究公司 Hedge Fund Research（HFR）的數據也顯示，第一季投資人從對沖基金贖回 330 億美元，創下史上第四高的季度失血紀錄，同時也是 2009 年第二季贖回 420 億美元以來的新高。

eVestment 周五公布的報告中指出，3 月資金流動可能並不完全反映目前危機的影響程度，相反地，似乎是部分投資者做出的短期倉促贖回反應，有可能是按計畫贖回，但新投資配置顯著放緩。

3 月的資金撤出抵消了今年前兩個月行業新增資金的提振作用，導致第一季資金淨流出 80 億美元。目前，全球對沖基金的資產規模估計為 2.95 兆美元。

彭博彙編的初步數據顯示，高達四分之三的對沖基金在三月出現虧損，甚至部分對沖基金的跌幅高達 40％，連橋水創辦人 Ray Dalio、CQS 資產管理公司創辦人 Michael Hintze、GAMA 創辦人兼投資者 Adam Levinson 旗下的對沖基金上個月都遭受了有史以來最嚴重的虧損。

Kenneth Heinz 日前表示，「全球疫情帶來的前所未有的波動和不確定性，投資人的風險承受能力出現了歷史性崩潰，並出現了自金融危機以來對沖基金行業最大的資金贖回」。