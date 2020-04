WHO稱瑞德西韋無效 法人：待美國試驗出爐 短線無須恐慌

世界衛生組織(WHO)指稱瑞德西韋(remdesivir)臨床實驗無效,引發製藥廠吉利德股價跳水,富蘭克林華美投信表示,WHO 公布實驗母數不多,建議靜待美國臨床試驗作為評估標準,短線無須過度恐慌。

WHO 官網無預警刊登新冠肺炎新藥「瑞德西韋」臨床試驗失敗初稿,拖累製藥廠吉利德股價跳水重挫,但由於 WHO 實驗母數有限加上試驗方法有待改善,讓藥廠連忙跳出來打臉,反駁 WHO 實驗母數不多,因此實驗結果不具參考價值。

富蘭克林華美全球醫療保健基金核心基金經理人黃壬信表示,隨著新冠肺炎疫情蔓延,讓生技醫療保健產業扮演舉足輕重的角色,其中治療藥物瑞德西韋即將公布美國各階段的臨床結果,以及後續展開的疫苗試驗,將提供長期對抗新型傳染病的多種選擇,也將帶動整體生技醫療、保健族群、遠端治療服務等產業鏈的價值持續提升。

黃壬信指出,針對抗疫藥物瑞德西韋的效用結果,預計將在美國大規模臨床性試驗後陸續有階段性結果,根據先前《新英格蘭醫學雜誌》(NEJM)與芝加哥大學所揭露的瑞德西韋對治療新冠病毒正面療效結果,部分市場聲音仍對該藥物成功上市具有信心。

但投信也提醒,在風險評估上,仍待全球疫情的確診人數下降,才可望拉動相關製藥企業的獲利回穩,加上仍須評估瑞德西韋未來是否走向上市擴產趨勢。不過,整體醫療服務、生物醫藥、遠端醫療科技等剛性需求,看好將可受疫情的需要而獲得長期趨勢向上的機會。

黃壬信表示,在疫情尚未緩解前,遠端醫療及物聯網的興起已確立且勢不可擋,未來更加看好已參與疫情影響下之生技製藥公司的漲幅行情,建議趁勢以定期定額或以大筆資金分批進場策略參與相關產業行情。