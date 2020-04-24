瑞磁核酸檢測試劑最快本月底獲美認證 貢獻逾7000萬元營收

瑞磁生技 ABC-KY(6598-TE) 今 (24) 日公告，旗下開發出的新冠病毒 (COVID19) 核酸檢測試劑，向美國 FDA 申請 COVID-19 核酸檢測緊急使用授權和銷售分發，法人表示，最快 4 月底通過審查、5 月初首波出貨 10 萬人份檢測試劑，估可貢獻營收約 250 萬美元 (約新台幣 7500 萬元)。

瑞磁公告，公司參考美國疾管署指引，開發新冠肺炎核酸檢測試劑，同時申請美國緊急使用授權 (EUA)；新冠肺炎核酸檢測試劑，採用半導體製程技術，開發出「半導體生物液態晶片」，檢測原理是用生物探針獲取目標特徵，用來判讀陰性、陽性。

據了解，瑞磁核酸檢測試劑首批可提供 1000 組，可測試 10 萬名病患，估可貢獻 7500 萬元營收，將先提供給既有的醫院客戶，預期首批出貨後，瑞磁將啟動量產，營運可期。

創辦人何重人曾指出，瑞磁開發的核酸檢測試劑，單次檢測時間約 3 小時，不過同時可檢測 96 位病患，相比其他業者，單次只能檢測 1 位病患，瑞磁可檢測的數量是數倍，後續核酸檢測試劑將搭配既有的產品呼吸道 20 項診斷試劑一同銷售。

由於目前美國疫情嚴重，產品申請美國緊急使用授權，審核時間最短僅需 1 天、最長 2 周，預計最快下周可望有結果。

展望後市，法人看好，瑞磁除核酸檢測試劑今年可開始貢獻營收外，第 4 季會推出 25 項真菌診斷套組，將先銷售至實驗室，可望帶動第 4 季單月虧轉盈，加上主要業務數位生物條碼訂單量持續增加，及新客戶陸續加入，估 2021 年則可望全年轉盈。