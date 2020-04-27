新冠疫情引爆生技大復活行情

為什麼我們還是要買生技股？雖然吉利德科學 (Gilead Sciences, Inc.) 生產的瑞德西韋 (Remdesivir) 已被證實能夠治療新冠肺炎症狀，但疫情顯然無法這麼快消退，目前全球已有超過 260 萬人確診、18 萬人死亡；儘管歐洲疫情逐漸趨緩、美國疫情趨向平穩，但每日新增病例數仍然相當可觀，且新冠病毒最大的特色就是極強的傳染力，只要病毒未被根除(或人類未獲得免疫)，就算一時壓制住也有死灰復燃的可能性。既然疫情不會快速消退，那我們就該著眼於業績能夠打敗疫情利空的以及防疫概念的股票，而生技正是比較能符合這兩個條件的族群。什麼樣的生技股業績能夠打敗疫情利空？比如像額溫槍，受惠於疫情銷量暴增。什麼樣的生技股是防疫概念？比方說瑞德西韋原料藥合成，雖然目前還沒有業績貢獻，可一旦未來獲得原廠授權就能立刻投入生產。我們再來看到美國 NBI 生技指數近期一路走強，這兩天美股四大指數大跌的情況下 NBI 生計指數還創下了 4 年半來的新高。因此，聰明的資金現在會佈署生技股中業績能夠打敗疫情利空者，以及能夠搭上防疫概念者。

豪展 Q2 業績大爆發

台灣生技股中業績能夠打敗疫情利空的，首先就是額溫槍相關的股票。例如像泰博 (4736-TW)，公司 3 月份營收都寫下歷史新高，隨著 4 月出口禁令解除，4 月份的業績有望再創新高；雖然日本軟封城對零件的供應造成一定影響，但泰博還有台灣和德國的其他供應商，因此預估每月出貨量依然能維持在 20 萬組左右，今年第二季營運有望創新高。控制晶片(MCU) 大廠紘康 (6457) 則是受惠於近期額溫槍需求激增導致的 MCU 大缺貨，作為台灣接單量最多的廠商，紘康訂單已經排到 7 月份，預估 4 月業績還能續創新高。豪展 (4735) 股價比起泰博和紘康漲幅相對落後，原因在於豪展第一季出貨受到原料不足拖累，營收不如其他額溫槍廠商，但如今缺工缺料的問題已經完全解決，第一季遞延的訂單全部灌到第二季，我們看好豪展第二季業績能寫下歷史新高，預計能比第一季成長 7 成以上，且單季 EPS 有機會挑戰 2 元；這樣的一檔股票，目前股價還在 60 多元，應該有不小的上升空間。



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