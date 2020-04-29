油價崩盤運輸股看俏嗎？

今年真的可以說是怪事年年有今年特別多，讓巴菲特老先生先看到多次美股鎔斷，然後再看到債市鎔斷，直到昨天竟然油價出現負 40 元的前所未見的狀況，在所有產品都商品化後，今年算是甚麼狀況都讓大家看到了。

原油正 2 可以賭嗎？

而在需求不振油價已經比礦泉水還便宜了，雖然大家都覺得不合理，但市場永遠是對的，台灣人最愛賭的元油正二淨值已經只剩下 0.73，要不是金管會一直修改遊戲規格，早就要下台一鞠躬了，但是現在的價格達到 3.55％溢價 386％，到底是梁靜茹給的大家的勇氣，還是大家都以為原油會是 VIX 的翻版，可以大逆轉。我想提供意見的是大家都知道油價超跌，但已經超跌就可以更超跌，何況目前正二的本金已經所剩無幾，即使油價再反彈，其實反彈的幅度也會不強，何況期貨本來就會因為換約而自然減損價值，這些都是投資人要知道的。就連元油正 1 上周增發，因為溢價實在太大，馬上就被投資人搶購一空，本來以為有那麼多低價的籌碼賣壓，元油正 1 的溢價幅度會收斂，沒想到現在還溢價逼近 40％，只能說賭性堅強的投資人還真不少。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1382 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：風險加大 小心誤會

◎期蹟再現：川普急復工 仰攻萬一

◎投資總鋪師：路孔明十年磨一劍

◎台股照明燈：兩檔營收季增的被動元件

