IAB：今年德國失業恐破300萬 創二戰最大衰退

新冠肺炎持續影響全球經濟，其中德國週四 (23 日) 公布 4 月 PMI 創歷史最低後，週五 (24 日) IAB 勞動力市場研究所表示，預估 2020 年德國總失業人口將達 300 萬人，生產總值萎縮 8.4%，創二戰以來最大衰退，而 IFO 研究所則表示德國上半年經濟 V 行反轉機率微乎其微。

IHS Markit 於週四 (23 日) 公佈了德國 4 月份的綜合 PMI 指數初值，報 17.1，較 3 月份 35.0 大幅驟降，且創下自該指數開始統計以來的最低紀錄；另外，4 月製造業 PMI 則報 34.4，亦遠遠低於市場預期的 39.0。

IAB 勞動力市場研究所週五 (24 日) 發布研究報告表示，疫情持續影響下，2020 年德國失業率將上升 52 萬人，總失業人口將達 300 萬人。

此外，IAB 也預計 2020 年德國的經濟產值將萎縮 8.4%，恐成為自第二次世界大戰以來最嚴重的衰退，IAB 也預估，第二季國內生產總值 (GDP) 將下降 14.6%。

此外，週五公布的 ifo 的 4 月份德國企業景氣指數也跌至歷史新低報 74.3，較 3 月份 85.9 呈現大幅下滑。不過，ifo 研究所的經濟學家也提到，德國經濟有望自今年年中時逐漸復甦，然而其強調，這樣的復甦不會是 V 型反彈。